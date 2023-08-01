Серхио Перес: «У Сафнауэра не было времени в «Альпин», чтобы показать свой огромный потенциал»
Серхио Перес поддержал экс-босса Отмара Сафнауэра, уволенного из «Альпин».
Пилот «Ред Булл» работал вместе с Сафнауэром в «Форс-Индии» / «Рейсинг Пойнт» (ныне «Астон Мартин») в 2014-2020 годах.
«Меня удивило решение, учитывая, как быстро все произошло. Я считаю Отмара отличным специалистом. Любому человеку в таком положении нужно время. У Отмара не было времени, чтобы действительно показать свой потенциал, а я знаю, что он огромен. Я видел, что он делал в других командах с очень ограниченными бюджетами, а также с не столь ограниченными.
Жаль, что команда его отпустила. Кто бы ни пришел на его место, потребуется время – для таких вещей в «Формуле-1» нужно много времени», – поделился мнением Перес.
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коли всех убрали значит надо было и его