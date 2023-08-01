Серхио Перес: «У Сафнауэра не было времени в «Альпин», чтобы показать свой огромный потенциал»

Теги Ред Булл Форс-Индия Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Отмар Сафнауэр Рейсинг Пойнт Альпин Авто

Серхио Перес поддержал экс-босса Отмара Сафнауэра, уволенного из «Альпин».

Пилот «Ред Булл» работал вместе с Сафнауэром в «Форс-Индии» / «Рейсинг Пойнт» (ныне «Астон Мартин») в 2014-2020 годах.

«Меня удивило решение, учитывая, как быстро все произошло. Я считаю Отмара отличным специалистом. Любому человеку в таком положении нужно время. У Отмара не было времени, чтобы действительно показать свой потенциал, а я знаю, что он огромен. Я видел, что он делал в других командах с очень ограниченными бюджетами, а также с не столь ограниченными.

Жаль, что команда его отпустила. Кто бы ни пришел на его место, потребуется время – для таких вещей в «Формуле-1» нужно много времени», – поделился мнением Перес.

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3 комментария

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Максим Макеев
да Сафнауэра просто по инерции зачистили
коли всех убрали значит надо было и его
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ffmp
Ответ うちはイタチ
какой потенциал? клоунский? он показал даже больше
Мужик вытаскивал Форс Индию из разного гна, при недостатках бюджета умудрялся всегда сохранять команду в середняках, переманил ученика Ньюи еще до ухода с АМ. Хоть и есть в нем клоунское (открытое неуважение со стороны Алонсо, что пошатнуло его репутацию; проеп с Оскаром), но какие варианты есть у Альпин? Тот же клоун Бинотто? Шило на мыло
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うちはイタチ
какой потенциал? клоунский? он показал даже больше
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