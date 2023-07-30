Отмар Сафнауэр об «Альпин»: «Нельзя сделать 9 женщин беременными и надеяться, что ребенок родится через месяц»

Теги Гран-при Бельгии Формула-1 Пэт Фрай Отмар Сафнауэр Алан Пермейн Альпин Лоран Росси Авто

Отмар Сафнауэр провел параллели между своей работой в «Альпин» и беременностью.

Сафнауэр покидает свой пост после Гран-при Бельгии. Также «Альпин» расстается с исполнительным директором Лораном Росси, спортивным директором Аланом Пермейном и техническим директором Пэтом Фраем.

«Правда в том, что изменения требуют времени. Я подписал хороших специалистов из других команд, но у них контракты, и они не присоединятся до 2024-го или 2025-го.

Невозможно ускорить развитие, если у тебя нет людей. Нужно время, чтобы сотрудники пришли в команду, и нужно время, чтобы они сработались. Я всегда говорю, что нельзя сделать девять женщин беременными и надеяться, что ребенок родится через месяц», – поделился аналогией Сафнауэр.

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1 комментарий

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Назар Игорь
Украдено у к/ф "Мëртвый сезон".
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