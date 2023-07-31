Вести выступит за «Мерседес» в практике перед Гран-при Мехико
Пилот «Премы» в «Формуле-2» Фредерик Вести сядет за руль болида «Мерседеса».
21-летний юниор немецкой команды выступит в практике «Формулы-1» перед Гран-при Мехико вместо Джорджа Расселла в конце октября.
«То, что я проведу официальную практику «Формулы-1» вместе с Льюисом Хэмилтоном – абсолютное безумие. Это все, о чем я когда-либо мечтал», – прокомментировал Фредерик новость в интервью Viaplay.
Датский гонщик во второй раз проведет заезды за рулем машины «Ф-1» – в конце прошлого сезона он гонялся на молодежных тестах в Абу-Даби.
Вести лидировал в «Ф-2», однако в прошедшие выходные пропустил вперед Тео Пуршера из «АРТ», развернувшись и сойдя до старта основной гонки в Спа.
Лидер «Ф-2» Вести сошел до старта главной гонки в Бельгии, развернувшись по пути на решетку
Формула-2. Бельгия. Дуэн выиграл 2-ю гонку с 11-го места, Пуршер стал 2-м и возглавил чемпионат после схода Вести до старта, у Фиттипальди 2 подиума за уик-энд
2 комментария