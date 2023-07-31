Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии The Race, Цунода выше Переса, Алонсо – 11-й
Издание The Race определило лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Бельгии.
Победитель восьмого этапа подряд Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял первую строчку, в топ-3 списка также попали гонщик «Феррари» Шарль Леклер и представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Напарник Макса Серхио Перес, поспособствовавший пятому дублю «Ред Булл» в сезоне, оказался в списке ниже пилота «сестринской» «Альфа Таури» Юки Цуноды, который в третий раз в 2023 года заехал в очки.
Рекордсмен по количеству Гран-при Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), отпраздновавший в Спа свой 42-й день рождения, расположился лишь на 11-м месте – между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Карлосом Сайнсом из «Феррари».
Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.
Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Бельгии (The Race)
Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен облетел всех и с 6-го места, «Макларен» гениально спас гонку под дождем
Где эти наркоманы голосовавшие успели оценить его выступление?
Гасли 11ый - 7ой в рейтинге 🤡