Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии The Race, Цунода выше Переса, Алонсо – 11-й

Издание The Race определило лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Бельгии.

Победитель восьмого этапа подряд Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял первую строчку, в топ-3 списка также попали гонщик «Феррари» Шарль Леклер и представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Напарник Макса Серхио Перес, поспособствовавший пятому дублю «Ред Булл» в сезоне, оказался в списке ниже пилота «сестринской» «Альфа Таури» , который в третий раз в 2023 года заехал в очки.

Рекордсмен по количеству Гран-при Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), отпраздновавший в Спа свой 42-й день рождения, расположился лишь на 11-м месте – между пилотом « » и из «Феррари».

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Бельгии (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Юки Цунода («Альфа Таури»)

6. Серхио Перес («Ред Булл»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Джордж Расселл («Мерседес»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Карлос Сайнс («Феррари»)

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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