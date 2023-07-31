Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии The Race, Цунода выше Переса, Алонсо – 11-й

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Издание The Race определило лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Бельгии.

Победитель восьмого этапа подряд Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял первую строчку, в топ-3 списка также попали гонщик «Феррари» Шарль Леклер и представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Напарник Макса Серхио Перес, поспособствовавший пятому дублю «Ред Булл» в сезоне, оказался в списке ниже пилота «сестринской» «Альфа Таури» Юки Цуноды, который в третий раз в 2023 года заехал в очки.

Рекордсмен по количеству Гран-при Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), отпраздновавший в Спа свой 42-й день рождения, расположился лишь на 11-м месте – между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Карлосом Сайнсом из «Феррари».

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Бельгии (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Оскар Пиастри («Макларен»)
5. Юки Цунода («Альфа Таури»)
6. Серхио Перес («Ред Булл»)
7. Пьер Гасли («Альпин»)
8. Ландо Норрис («Макларен»)
9. Алекс Албон («Уильямс»)
10. Джордж Расселл («Мерседес»)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Карлос Сайнс («Феррари»)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Эстебан Окон («Альпин»)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен облетел всех и с 6-го места, «Макларен» гениально спас гонку под дождем

13 комментариев

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Savardus
Ответ Scorpio
Пиастри)) Где эти наркоманы голосовавшие успели оценить его выступление?
Новость до конца читать нужно: последняя строчка - "Эксперты оценивают выступление на протяжении всего уикенда"
+7
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irs118return
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Ответ grag68
Пиастри то что делает на 4 месте
Пиастри ладно, Люся что делает на 3ем, который и на 13 не накатал?)
+4
-3
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Рнпрл Аари
Ответ Paninaro
Что сделал тапок для первого? Круиз контроль включил?))
Два поула две победы, что он ещё должен был сделать???
+1
0
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Scorpio
Пиастри))
Где эти наркоманы голосовавшие успели оценить его выступление?
+2
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кроссовер Айверсона
Окон финишировал 8ым - 15ый в рейтинге
Гасли 11ый - 7ой в рейтинге 🤡
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Пингвин по кличке Бамос
Ответ grag68
Пиастри то что делает на 4 месте
это за весь уикенд
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Paninaro
Ответ Scorpio
Пиастри)) Где эти наркоманы голосовавшие успели оценить его выступление?
Возможно, они оценивали уик-энд в целом. Со спринтом и прочим.
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Scorpio
Ответ Paninaro
Возможно, они оценивали уик-энд в целом. Со спринтом и прочим.
Спринт не может его завести так высоко. Главная гонка слита. Он на свой страх и риск сунулся в первый поворот и отлетел в ноль, какое же 4 место может быть после такого
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-2
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Пингвин по кличке Бамос
Ответ Scorpio
Спринт не может его завести так высоко. Главная гонка слита. Он на свой страх и риск сунулся в первый поворот и отлетел в ноль, какое же 4 место может быть после такого
гонка не вышла из-за того, что его Сайнс вогнал в стену, вины Пиастри здесь нет. так как кроме гонки были ещё 2 квалы и спринт, логично оценивать уикенд и по этим событиям. все честно
+2
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