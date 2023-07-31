Юки Цунода: «Первый отрезок стал ключевым для попадания в очки – «Альфа Таури» летела по трассе»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал третий финиш в топ-10 в сезоне.

На Гран-при Бельгии Юки принес команде третье очко в 2023 году, финишировав десятым, его напарник стал 16-м.

«Старт вышел хорошим, и на первом отрезке мы летели по трассе. Первый отрезок стал ключевым для попадания в очки, так как « » была гораздо быстрее нас, « » был очень быстрым.

Немного повезло со сходом машин, которые ехали впереди, но мы все равно смогли финишировать на десятом месте – это здорово. Я очень доволен, команда выступила фантастически.

Мы ориентировались на субботу, когда подбирали настройки, и я понимал, что под дождем будет трудно. Но ситуация оказалось не такой уж плохой, мы стали 11-ми [в квалификации]. [В гонке] удалось выжать из болида все.

В последних гонках у меня возникали большие трудности, и [суббота] сложилась ужасно, так что сейчас я очень доволен. Здорово на такой ноте уйти на летний перерыв», – заявил .

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