Тото Вольфф об исчезновении интриги в «Ф-1»: «Нужно просто вывести Ферстаппена вне общего зачета»

Исполнительный директор « » в шутку предложил исключить Макса Ферстаппена из зачета нынешнего сезона.

Вольфф заметил, что если бы Ферстаппен выступал вне зачета, то борьба за титул шла бы намного интереснее и интенсивнее, и никто бы не жаловался на скучные и предсказуемые результаты:

«Нужно просто вывести Макса вне общего зачета. Второй « » – это как раз то место, где мы хотим быть. В этом случае мы бы сейчас смотрели фантастический сезон с невероятно плотной борьбой»

Серхио Перес набрал на данный момент 189 очков, у 149 баллов, у 148. В то время как на счету лидирующего Макса Ферстаппена 314 очков:

«Знаете, время на круге никогда не врет. И сейчас в «Ф-1» есть один гонщик, который намного быстрее всех остальных. А мы должны сделать все возможное, чтобы догнать его. У нас нет выбора, такова наша цель.

Но в данный момент Макс просто проезжает один круг за другим. В остальном мне тут нечего сказать. Мы, конечно, изучаем пути выхода из ситуации. И такое отставание действительно разочаровывает, но ничего не поделаешь».

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