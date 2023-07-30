Тото Вольфф об исчезновении интриги в «Ф-1»: «Нужно просто вывести Ферстаппена вне общего зачета»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф в шутку предложил исключить Макса Ферстаппена из зачета нынешнего сезона.

Вольфф заметил, что если бы Ферстаппен выступал вне зачета, то борьба за титул шла бы намного интереснее и интенсивнее, и никто бы не жаловался на скучные и предсказуемые результаты:

«Нужно просто вывести Макса вне общего зачета. Второй «Ред Булл» – это как раз то место, где мы хотим быть. В этом случае мы бы сейчас смотрели фантастический сезон с невероятно плотной борьбой»

Серхио Перес набрал на данный момент 189 очков, у Фернандо Алонсо 149 баллов, у Льюиса Хэмилтона 148. В то время как на счету лидирующего Макса Ферстаппена 314 очков:

«Знаете, время на круге никогда не врет. И сейчас в «Ф-1» есть один гонщик, который намного быстрее всех остальных. А мы должны сделать все возможное, чтобы догнать его. У нас нет выбора, такова наша цель.

Но в данный момент Макс просто проезжает один круг за другим. В остальном мне тут нечего сказать. Мы, конечно, изучаем пути выхода из ситуации. И такое отставание действительно разочаровывает, но ничего не поделаешь».

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4 комментария

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Марат Кагин
думаю многих порвет 😁
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Schiaff1no
Те что смотрели Ф1 ради плотной борьбы за титул отвалились за 10 лет доминирования сэра
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Norvezhets2m
Ответ Великий Алонсо
Тото прав, сейчас в Ф1 есть один гонщик который намного быстрее всех остальных, его имя Фернандо Алонсо. Испанский феномен, негласный Король Испании, после 12 этапа до сих пор 3 в общем зачёте. Если не учитывать рельсовоз РБ, то можно сказать, что Алонсо лидирует в чемпионате, хотя позади Мерседес, Феррари, Макларен - все они быстрее чем Астон Мартин, но Великий Алонсо творит чудо.
Ваши комментарии - это отдельный вид искусства, браво!
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