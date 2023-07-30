Фредерик Вассер: «У «Феррари» хороший темп в любых условиях. Успешный уик-энд»

Фредерик Вассер подвел итоги удачного Гран-при Бельгии для «Феррари».

Руководитель Скудерии записал этап в актив, несмотря на неоднозначные результаты двух пилотов. Шарль Леклер завоевал подиум, финишировав третьим, его напарник сошел после контакта с пилотом « » в первом повороте первого круга.

«В целом уик-энд успешный: мы показали хороший темп на сухой трассе и под дождем, в любых условиях, на быстром круге и длинных отрезках. Безусловно, с точки зрения гонщиков ситуация 50 на 50. У Шарля все прошло довольно здорово: старт с поула, хорошая стратегия, хорошие пит-стопы, темп тоже хороший. Все прошло довольно неплохо.

Для Карлоса же все закончилось после первого поворота. Мы пытались оставить машину на трассе в надежде на красные флаги и шанс на починку, но этого не произошло. Я считаю, это гоночный инцидент. Может, Пиастри действовал слишком оптимистично, однако ситуация сложная», – сказал менеджер в интервью Sky Sports.

полагает, что после летнего перерыва расклады в пелотоне продолжат меняться:

«[Трасса в Зандорте] сильно отличается, но любой автодром может оказаться нашим – разрывы очень маленькие. К примеру, «Макларен» летел на прошлой неделе, а этот уик-энд сложился тяжело. Там было трудно в прошлые выходные, а сегодня мы вернулись. Думаю, так продолжится до конца сезона.

Главное – не реагировать слишком остро. Сегодня мы не чемпионы мира и не становимся неудачниками в трудные дни. Надо поработать над деталями и помнить, что мы оказались не слишком далеко от Чеко [ ] по гоночному темпу. Макс [Ферстаппен] по-прежнему сильно впереди».

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