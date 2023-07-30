Шарль Леклер: «В конце гонки было необходимо экономить топливо, но нам хватило темпа, чтобы удержать Хэмилтона»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что остался доволен попаданием на подиум.
«С точки зрения темпа мы провели хороший уик-энд. Для меня в гонке все прошло хорошо – жаль, что так случилось с Карлосом, ведь у нас был отличный темп.
Если смотреть на сравнения с «Ред Булл», то понятно, что впереди нас по-прежнему ждет много работы, в особенности в отношении гоночного темпа, поскольку с точки зрения износа шин и всего остального соперники далеко впереди.
Команда сказала мне о необходимости немного экономить топливо, и в конце гонки это было довольно заметно, это добавило трудностей. Но нам все равно хватило темпа, чтобы удержать Льюиса позади, а потом он поехал в боксы, чтобы попробовать установить лучший круг в гонке, что облегчило мне жизнь», – рассказал Леклер.
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