Гасли организовал пробежку в память о Юбере на трассе «Спа-Франкоршам»

Теги Гран-при Бельгии Формула-1 Формула-3 Формула-2 Спа-Франкоршам Пьер Гасли Антуан Юбер Альпин Авто

Пилот «Альпин» Пьер Гасли стал организатором мероприятия в память о своем друге Антуане Юбере.

Юбер, выступавший в «Формуле-2», скончался в 2019 году после аварии на трассе «Спа-Франкоршам», где в ближайшие выходные пройдет Гран-при Бельгии.

Гасли, представители паддока «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» совершают пробежку по автодрому в футболках, посвященных Антуану. Перед стартом Пьер обратился к коллегам. Участники мероприятия также отдадут дань памяти пилоту Региональной европейкой «Формулы» Дилано ван’т Хоффу, который погиб на том же треке в нынешнем сезоне.

Гонщики «Ф-1» требуют поменять легендарный трек, где погиб второй юниор за 4 года. Но проблема не в трассе, а в машинах

Фото: соцсети Криса Медланда; соцсети Томаса Маэра; соцсети Адама Купера

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