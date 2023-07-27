Гасли организовал пробежку в память о Юбере на трассе «Спа-Франкоршам»

Пилот « » стал организатором мероприятия в память о своем друге Антуане Юбере.

Юбер, выступавший в «Формуле-2», скончался в 2019 году после аварии на трассе «Спа-Франкоршам», где в ближайшие выходные пройдет Гран-при Бельгии.

Гасли, представители паддока «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» совершают пробежку по автодрому в футболках, посвященных Антуану. Перед стартом Пьер обратился к коллегам. Участники мероприятия также отдадут дань памяти пилоту Региональной европейкой «Формулы» Дилано ван’т Хоффу, который погиб на том же треке в нынешнем сезоне.

Гонщики «Ф-1» требуют поменять легендарный трек, где погиб второй юниор за 4 года. Но проблема не в трассе, а в машинах

Фото: соцсети Криса Медланда; соцсети Томаса Маэра; соцсети Адама Купера