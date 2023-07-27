Фредерик Вассер: «Пилоты в «Феррари» и других командах равны. Не так только в «Ред Булл»
Фредерик Вассер заявил об отсутствии фаворитизма в «Феррари», в отличие от «Ред Булл».
Руководитель Скудерии отрицает, что Шарль Леклер является первым номером в борьбе с Карлосом Сайнсом.
«Нет, нет. Не приписывайте мне слова [советника «Ред Булл» Гельмута] Марко! Я никогда, никогда не говорил и не делал подобного.
Фаворитизма по отношению к Леклеру нет. Я начал работать 20 лет назад с идеей о том, что оба гонщика заслуживают равного отношения и не собираюсь менять мнение. Во всех командах оба пилота равны, не так только в «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом», – сказал Вассер в интервью Corriere dello Sport.
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