Фредерик Вассер: «Пилоты в «Феррари» и других командах равны. Не так только в «Ред Булл»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Фредерик Вассер заявил об отсутствии фаворитизма в «Феррари», в отличие от «Ред Булл».

Руководитель Скудерии отрицает, что Шарль Леклер является первым номером в борьбе с Карлосом Сайнсом.

«Нет, нет. Не приписывайте мне слова [советника «Ред Булл» Гельмута] Марко! Я никогда, никогда не говорил и не делал подобного.

Фаворитизма по отношению к Леклеру нет. Я начал работать 20 лет назад с идеей о том, что оба гонщика заслуживают равного отношения и не собираюсь менять мнение. Во всех командах оба пилота равны, не так только в «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом», – сказал Вассер в интервью Corriere dello Sport.

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3 комментария

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Gonshic
да ладно, прям вот все команды не выбирают пилотов с конкретной ролью в команде. Это даже стратегически не правильно, везде и в жизни вообще, кто-то ведет команду и лидер, а остальные на подхвате. Так на любой и даже гражданской работе, по другому не будет результата.
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Роман
Мощно накинул, хоть и частично по факту
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V12twinturbo
Ответ Gonshic
да ладно, прям вот все команды не выбирают пилотов с конкретной ролью в команде. Это даже стратегически не правильно, везде и в жизни вообще, кто-то ведет команду и лидер, а остальные на подхвате. Так на любой и даже гражданской работе, по другому не будет результата.
Особенно после половины сезона, когда один гонщик уже очевидно улетел вперед по очкам
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