Фредерик Вассер: «Пилоты в «Феррари» и других командах равны. Не так только в «Ред Булл»

Фредерик Вассер заявил об отсутствии фаворитизма в «Феррари», в отличие от «Ред Булл».

Руководитель Скудерии отрицает, что является первым номером в борьбе с .

«Нет, нет. Не приписывайте мне слова [советника «Ред Булл» ] Марко! Я никогда, никогда не говорил и не делал подобного.

Фаворитизма по отношению к Леклеру нет. Я начал работать 20 лет назад с идеей о том, что оба гонщика заслуживают равного отношения и не собираюсь менять мнение. Во всех командах оба пилота равны, не так только в «Ред Булл» с и », – сказал Вассер в интервью Corriere dello Sport.

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