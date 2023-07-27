Карлос Сайнс: «Сейчас у «Феррари» есть гораздо более важные приоритеты, чем решение вопросов, связанных с будущим гонщиков»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что в данный момент думает о текущем сезоне и помощи команде, а не о своем будущем.

В прессе все чаще стали появляться сообщения о том, что состав пилотов «Феррари» может измениться – чаще всего отправляют в «Ауди», в то время как «Феррари» приписывают интерес к Алексу Албону.

Сайнс же поддержал босса «Феррари» Фредерика Вассера, который, отвечая на такие же вопросы ранее, говорил о том, что у Скудерии в данный момент другие приоритеты.

«Лично я согласен с . Я думаю, что сейчас у «Феррари» есть гораздо более важные приоритеты, чем решение вопросов, связанных с будущим гонщиков.

Я также считаю, что когда в разгар сезона гонки следуют одна за другой, у тебя просто нет возможности остановиться и даже минуту подумать о будущем, о том, чем хочешь заниматься в ближайшие 2-3 года и так далее. Мне кажется, что с таким количеством гонок и таким количеством бэк-ту-бэков это просто очень сложно.

При этом не буду врать, впереди у нас трехнедельный или около того перерыв в августе, и тогда я, вероятно, начну думать о том, какому варианту был бы рад и все в таком духе. А дальше наступит уже зимний перерыв – и вот тогда я, как уже говорил ранее, начну задумываться о том, где буду выступать в 2025 году.

Но возвращаясь к началу разговора – я согласен с Фредом, сейчас у «Феррари» есть гораздо более важные задачи и дела, которыми нужно заняться в самое ближайшее время. И это также мой приоритет – быть конкурентоспособным с «Феррари» не только в этом, но и в следующем году, когда у меня еще будет действовать нынешний контракт, и постараться правильно подготовить машину, сделаю ее лучше нынешней», – рассказал Сайнс.

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