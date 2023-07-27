Тото Вольфф: «Мерседесу» нужно продолжать раскрывать потенциал болида, как это сделали в «Астон Мартин» и «Макларене»

Теги Феррари Макларен Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что команда не будет бросать попытки улучшить свой болид по ходу сезона.

В качестве примера Вольфф привел «Макларен» – и значительный прогресс команды в последних гонках в сравнении с невыразительным стартом сезона.

«Мне бы не хотелось сдаваться по ходу сезона, любого сезона. Как вы сами видите, «Макларену» удалось обойти всех конкурентов благодаря обновлению – и в команде сами не ожидали, что это обновление окажется настолько мощным.

Чем бы это ни было, они, вероятно, отыграли около секунды на круге, обошли «Астон Мартин», «Феррари», и превратились в очень сильных соперников, в претендентов на самые высокие места. В то время как в начале сезона они были вообще ни на что не способны.

Так что нам просто нужно продолжать работу, углубляться в нее, улучшать понимание работы болида и раскрывать его потенциал, как это делали в «Астон Мартин» зимой и как это сделали в «Макларене» по ходу сезона. Сдаваться мы не собираемся», – рассказал Вольфф.

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1 комментарий

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Максим Макеев
Мерседес итак машину перепахал полностью по ходу сезона
Есть даже вероятность штрафик за бюджет получить
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