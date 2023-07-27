Тото Вольфф: «Мерседесу» нужно продолжать раскрывать потенциал болида, как это сделали в «Астон Мартин» и «Макларене»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что команда не будет бросать попытки улучшить свой болид по ходу сезона.
В качестве примера Вольфф привел «Макларен» – и значительный прогресс команды в последних гонках в сравнении с невыразительным стартом сезона.
«Мне бы не хотелось сдаваться по ходу сезона, любого сезона. Как вы сами видите, «Макларену» удалось обойти всех конкурентов благодаря обновлению – и в команде сами не ожидали, что это обновление окажется настолько мощным.
Чем бы это ни было, они, вероятно, отыграли около секунды на круге, обошли «Астон Мартин», «Феррари», и превратились в очень сильных соперников, в претендентов на самые высокие места. В то время как в начале сезона они были вообще ни на что не способны.
Так что нам просто нужно продолжать работу, углубляться в нее, улучшать понимание работы болида и раскрывать его потенциал, как это делали в «Астон Мартин» зимой и как это сделали в «Макларене» по ходу сезона. Сдаваться мы не собираемся», – рассказал Вольфф.
«Ред Булл» хакнул правила «Ф-1» по обновлениям – штрафы не сдерживают! Оттуда – новые невиданно агрессивные детали
Есть даже вероятность штрафик за бюджет получить