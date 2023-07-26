Джонни Херберт: «Ферстаппен очень вырос как гонщик. Теперь он смотрит на ситуацию, а уже потом принимает решение»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Ред Булл Джонни Херберт Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт отметил прогресс, которого Макс Ферстаппен достиг в нынешнем сезоне.

Херберт выделил то, что Ферстаппен стал действовать более вдумчиво и менее импульсивно, тем самым устраняя проблемы, которые были присущи ему в начале карьеры:

«Ферстаппен очень вырос как гонщик. Он не просто уезжает вдаль от всех соперников. Он смотрит на ситуацию, а потом принимает решение о том, что делать. Это очень сильно отличает его от Макса прошлых лет. Вот почему я не вижу, как кто-то сможет достичь того же уровня, что и «Ред Булл».

Херберт также считает, что гонщики нового поколения превосходят своих предшественников, и не видит в этом ничего плохого:

«Макс станет лучше Льюиса Хэмилтона. Точно так же, как Льюис стал лучше Михаэля Шумахера, а до этого Михаэль стал лучше Айртона Сенны. Это просто эволюция.

Раньше в плохой день Макс оказывался вторым. Теперь даже в плохой день он все равно оказывается первым».

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