Ральф Шумахер о провале Хэмилтона на старте: «Скорость реакции Льюиса не была проблемой»

Теги Гран-при Венгрии Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ральф Шумахер Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер оценил выступление Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» на Гран-при Венгрии.

Шумахер считает, что неудачный старт произошел не из-за слабой реакции Хэмилтона, а неправильной подготовки болида:

«Скорость реакции Хэмилтона на старте не была проблемой. Скорее вопрос к данным, собранным командой по ходу уик-энда. Вы собираете данные о сцеплении машины с трассой, существует определенная последовательность действий, которой нужно следовать.

И если по каким-то причинам – будь то правильная подготовка шин или попадание в оптимальное температурное окно, – вы не достигните оптимальных показателей, ваш старт не будет хорошим. Так что скорость реакции Льюиса Хэмилтона здесь не при чем.

Если говорить о стратегии «Мерседеса», то они предпочитали чуть дольше оставаться на трассе и к концу отрезков не могли использовать возможности шин. Возможно, это также связано с топливной нагрузкой – когда машина становится легче, к концу гонки они начинает работать лучше.

И это просто поразительно, что в итоге Льюис смог набрать такой темп. Потому что на мой взгляд болид «Мерседеса» по-прежнему слишком медленный – особенно если смотреть на скорость с включенным DRS и то, с каким трудом им давались обгоны».

Также Шумахер оценил выступления команд «Макларен» и «Феррари»:

«В «Макларене» у Норриса и Пиастри есть конкуренты в лице друг друга. Но это здоровое соперничество и у них прекрасные отношения. Большим преимуществом «Макларена» является и то, что у гонщиков одинаковые предпочтения. И команда может работать над развитием болида с обоими гонщиками.

А вот Леклер, учитывая такой опыт пилота, никак не должен был получать свой штраф (за превышение скорости на пит-лейн). И с ним постоянно происходят какие-то подобные вещи».

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