Норрис в 3-й раз подряд стал лучшим пилотом Гран-при по версии The Race, Ферстаппен и Хэмилтон в топ-3, Риккардо – 6-й
Издание The Race определило лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Венгрии.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис, во второй раз подряд завоевавший второе место, занял первую строчку рейтинга. Британца признают сильнейшим в третий раз кряду. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший седьмую победу подряд, стал вторым в списке, обладатель поула Льюис Хэмилтон («Мерседес») – третьим.
В очередной раз высоко оценили скорость пилота «Уильямса» Алекса Албона – он расположился на четвертой строчке, опередив Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и новичка «Альфа Таури» Даниэля Риккардо.
Гонщик дня по версии болельщиков Серхио Перес («Ред Булл») занял 12-ю позицию в рейтинге.
Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.
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