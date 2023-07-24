Норрис в 3-й раз подряд стал лучшим пилотом Гран-при по версии The Race, Ферстаппен и Хэмилтон в топ-3, Риккардо – 6-й

Теги Гран-при Венгрии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

Издание The Race определило лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Венгрии.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, во второй раз подряд завоевавший второе место, занял первую строчку рейтинга. Британца признают сильнейшим в третий раз кряду. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший седьмую победу подряд, стал вторым в списке, обладатель поула Льюис Хэмилтон («Мерседес») – третьим.

В очередной раз высоко оценили скорость пилота «Уильямса» Алекса Албона – он расположился на четвертой строчке, опередив Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и новичка «Альфа Таури» Даниэля Риккардо.

Гонщик дня по версии болельщиков Серхио Перес («Ред Булл») занял 12-ю позицию в рейтинге.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Венгрии (The Race)

1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Алекс Албон («Уильямс»)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
6. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Оскар Пиастри («Макларен»)
9. Джордж Расселл («Мерседес»)
10. Карлос Сайнс («Феррари»)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
12. Серхио Перес («Ред Булл»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
17. Пьер Гасли («Альпин»)
18. Юки Цунода («Альфа Таури»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Перес был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
оба пилота альпин заехали в очки или выпились на первом повороте, я не пойму
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий