Ландо Норрис: «Обгон Хэмилтона на старте спас нашу гонку»

Пилот «Макларена» поделился мнением о прогрессе команды по ходу нынешнего сезона.

После слабого старта чемпионата «Макларен» заметно прибавил, а Норрис два раза подряд попал на подиум:

«Ответ очевиден – много упорного труда. Отличная командная работа. Все ребята на базе тоже отлично потрудились. Мы с самого начала сезона понимали, что у нас будут проблемы и что мы смотримся очень плохо.

«Макларен» много критиковали, ругали за то, что мы выступаем недостаточно хорошо. И я рад тому, что нам наконец-то удалось доказать этим людям, что они были неправы».

Норрис также считает, что его гонку спас обгон на старте заезда:

«Да, я был немного удивлен. Потому что я думал, что он выдавит меня на край трассы, но он этого не сделал. Вообще было близко. Уверен, Льюис пытался отыграться, но во втором повороте можно очень легко поймать блокировку колес, так что даже на входе в поворот я на пару уровней сместил баланс тормозов назад, просто чтобы иметь возможность чуть больше атаковать.

И это сработало. Думаю, это спасло нашу гонку. Если бы я не обогнал Льюиса там, то вряд ли бы обогнал его вообще, потому что в гонке у них был очень неплохой темп. Они смотрелись очень сильно. Так что да, думаю, тот обгон принес нам место на подиуме».

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»