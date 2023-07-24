Отмар Сафнауэр: «У «Мерседеса» и «Ред Булл» ушло пять лет, чтобы начать побеждать. Кажется, вот столько нам и нужно»

Руководитель « » Отмар Сафнауэр отметил опыт других команд в создании чемпионского болида. При этом он сказал, что данных руководством 100 гонок хватит для того, чтобы построить сильный коллектив.

«Как вы знаете, «Мерседес» купил команду, выигравшую чемпионат (речь о «Брауне», который стал чемпионом в 2009 году – Sports.ru), и у них ушло пять лет, чтобы снова выиграть.

«Ред Булл» тоже отлично справился. Они купили «Ягуар», который по скорости был в середине пелотона, и у них ушло пять лет, чтобы начать побеждать.

Кажется, вот столько и нужно – где-то четыре года или пять лет. Срок в 100 гонок вполне реальный. Мы все еще работаем над этим», – сказал Сафнауэр.

Кроме того, Отмар подчеркнул, что одна из причин успеха обеих команд – стабильное руководство. возглавляет «Мерседес» с 2013 года, а руководит «Ред Булл» с их дебюта в «Ф-1» в 2005-м.

«Стабильность в таких командах – где вы управляете 950-1000 сотрудниками, – очень, очень важна. И причина заключается в том, что мы все изо всех сил пытаемся построить лучшие команды, и мы все стараемся понять, кто хорош в тех сферах, где мы отстаем.

Руководитель команды проходит долгий путь, пытаясь убедить их присоединиться к команде. Если бы Тото сказал: «Эй, присоединяйся ко мне, откуда бы ты ни был, но я уйду через шесть месяцев или полтора года», – тогда люди бы стали колебаться, даже если бы хотели присоединиться.

Кристиан и Тото находятся у руля довольно долгое время – и это способствует набору нужных людей».

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