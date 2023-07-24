Отмар Сафнауэр о перестановках в руководстве «Альпин»: «Порой нужно сделать полшага назад, чтобы сделать два вперед»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр прокомментировал ситуацию с перестановками в руководстве команды, напомнив, что ему дали 100 гонок для достижения успеха.

На днях стало известно, что исполнительный директор «Альпин» Лоран России больше не будет заниматься гоночными вопросами. Вместо этого он займется специальными проектами.

Его пост займет Филип Криф, который до уведомления будет работать на должности вице-президента по инженерным разработкам и производительности, напрямую подчиняясь генеральному директору «Рено» Луке де Мео.

«Вы должны помнить, что Лоран теперь занимается специальными проектами. Да, он нанял меня, но то же самое сделал и Лука – и именно Лука де Мео был последним, кто сидел со мной и кто убедил меня присоединиться к его проекту.

Речь шла об «Альпин» и плане в 100 гонок. Думаю, прошло где-то 30. Так что впереди еще 60 с лишним гонок – а это еще три года для того, чтобы мы начали выигрывать.

На это уходит время. Каждый тратит на это свое время. Я знаю, Лука – человек слова, и он обещал мне, что даст 100 гонок для того, чтобы команда начала побеждать. Порой нужно сделать полшага назад, чтобы сделать два вперед.

Поэтому я не беспокоюсь о том, будет ли Лука верен своему слову и даст ли мне необходимое время в 100 гонок», – сказал Сафнауэр.

Лоран Росси покинул должность исполнительного директора «Альпин» – его место займет Филип Криф