Ландо Норрис: «Я немного перенервничал, напряжение было очень сильным»

Пилот « » подвел итоги .

Норрис признал, что очень устал из-за того, что гонка получилась для него чрезвычайно напряженной – особенно в конце, когда Серхио Перес догонял его в борьбе за второе место.

«Был момент, когда мне сказали, что Чеко проехал круг за 1.22,3 – в то время как у меня было 1.23,2. И я подумал: «Ну, ладно, игра окончена». А потом я попал в трафик, что только осложнило мне жизнь.

Ситуация с износом шин сегодня была сложной. Казалось, что шины держатся нормально, потом они резко теряли темп, а потом вновь начинали работать. Темп по ходу стинтов было очень неравномерным – все зависело от того, на какой стадии стинта ты находишься.

Но в конце гонки шины ко мне вернулись, так что мне удалось сохранить отрыв от Чеко. В общем, было очень напряженно. Даже в середине гонки в голову пришла мысль: «Ох, хоть бы чуть-чуть расслабиться». Ведь я видел, как сзади приближается Чеко, а Макс только уезжает вперед.

Во многом их преимущество связано с износом шин. Они совсем не обязательно намного быстрее нас в скорости на круге, все дело в износе шин. При этом тебе нужно убедиться, что к концу отрезка ты сохранишь какой-то ресурс шин – на случай, если соперник тебя догонит и ты смог хоть как-то побороться. И это и правда сложно – точно понимать, как сильно нужно атаковать и как при этом беречь шины.

Я надеялся, что смогу чуть дольше продержаться за Максом. Так что на старте я был разочарован. Мне не повезло. Я раза три пытался войти в поворот, но не мог, потому что Макс и Льюис боролись до самого конца – полагаю, никто из них просто не хотел уступать. И в итоге нас всех объехал Оскар.

Но вообще это был замечательный день. Но вообще я просто перенервничал, напряжение было очень сильным. Иногда мне удавалось чуть-чуть расслабиться, но это тяжело. Ведь моя машина медленнее, чем у этих ребят, при этом мне было нужно экономить шины, и при этом стараться атаковать, как-то давить. Это непросто», – рассказал Норрис.

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