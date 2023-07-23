Льюис Хэмилтон: «Баланс машины на первом отрезке был просто ужасным. Ближе к концу же она заработала намного лучше»

Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Венгрии, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу заезда.

«На самом деле, это был далеко не худший старт и рывок машины с места в моей жизни, просто он был явно не так хорош, как у Макса. У меня возникла небольшая пробуксовка колес, а потом Макс оказался на внутренней траектории и выдавил меня в сторону, в результате чего меня прошли еще и два «Макларена».

Так что да, старт определенно вышел не самый удачный, чем-то напомнило 2015-й год, когда я с первого места откатился назад.

А после старта мне просто не хватало темпа, чтобы держаться с этими ребятами. Баланс машины на первом отрезке был просто ужасным. Очень сильная недостаточная поворачиваемость, при этом машину часто срывало в сторону уже избыточной поворачиваемости, баланс в поворотах был ужасным – так что я просто не мог держаться с ними в одном темпе.

Но затем, по ходу следующих отрезков, машина постепенно начала приходить в норму, становилась все более управляемой, ну а потом, на последнем отрезке, она заработала намного лучше. Если бы немного раньше смогли развить такой темп, то могли бы выступить немного лучше.

Тем не менее, вчера был отличный день. Потрясающая командная работа – добиться такого, учитывая то, где команда находилась еще совсем недавно, и победить всех в квалификации, было действительно потрясающе», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»

7 комментариев

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varankin.andrew
Что там было после первого пита и потом на последних 10 кругах, я так и не понял
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Rangawe
первый отрезок был и правда ужасный!!!
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alex1382
про какое то выдавливание придумал, а потом Хэмофаны схавают это, и будут утверждать, что было выдавливание в первом повороте
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Rodbert
Мерс с пустыми баками и с полными это две абсолютно разные машины. Концепцию слишком сильно лихорадит, постоянно костыли надо выдумывать и никогда не знаешь где и что выстрелит. Может и допилят когда нибудь, но переменных слишком много, для борьбы с РБ это не вариант.
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