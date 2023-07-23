Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» на полсекунды быстрее «Мерседеса», но постараюсь волшебным образом вытащить кролика из шляпы»

Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон оценил шансы на борьбу с доминирующим Максом Ферстаппеном.

По мнению пилота «Мерседеса», у «Ред Булл» значительно выше гоночный темп, и вероятность того, что на Гран-при Венгрии Ферстаппен уедет от обладателя поул-позиции, является крайне высокой.

«На длинных отрезках «Ред Булл» на полсекунды с круга быстрее нас. Очень и очень вероятно, что он просто пролетит мимо и исчезнет вдали, как он делает во всех гонках.

Но если я смогу волшебным образом вытащить кролика из шляпы, то постараюсь это сделать и оставить его позади. Посмотрим», – сообщил Льюис перед гонкой.

Заезд начнется в 16:00 по московскому времени. Хэмилтон начнет Гран-при первым, Ферстаппен – вторым.

Льюис Хэмилтон о поуле: «Ощущения как в первый раз. Я ехал на пределе возможностей на последней попытке»

Макс Ферстаппен: «У нас очень плохой баланс машины. Ощущения такие, будто передние колеса едут по льду»

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4 комментария

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alex1382
первозмогатель в своём стиле
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TwoWeekStubble
Главное, чтобы "Ред Буллы" ничего ниоткуда не достали.
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alex8895
Хэмилтон: Ред Булл космовоз, но я как и в квалификации буду превозмогать и на скилле буду отбиваться от Макса.
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Emil_2
было бы крайне хорошо это увидеть, всем нужен быстрый Мерседес и Льюис в лучшей форме! даже газировке и Тапку!
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