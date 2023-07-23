Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» на полсекунды быстрее «Мерседеса», но постараюсь волшебным образом вытащить кролика из шляпы»

Льюис Хэмилтон оценил шансы на борьбу с доминирующим Максом Ферстаппеном.

По мнению пилота « », у « » значительно выше гоночный темп, и вероятность того, что на Гран-при Венгрии Ферстаппен уедет от обладателя поул-позиции, является крайне высокой.

«На длинных отрезках «Ред Булл» на полсекунды с круга быстрее нас. Очень и очень вероятно, что он просто пролетит мимо и исчезнет вдали, как он делает во всех гонках.

Но если я смогу волшебным образом вытащить кролика из шляпы, то постараюсь это сделать и оставить его позади. Посмотрим», – сообщил Льюис перед гонкой.

Заезд начнется в 16:00 по московскому времени. Хэмилтон начнет Гран-при первым, Ферстаппен – вторым.

Льюис Хэмилтон о поуле: «Ощущения как в первый раз. Я ехал на пределе возможностей на последней попытке»

Макс Ферстаппен: «У нас очень плохой баланс машины. Ощущения такие, будто передние колеса едут по льду»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram