Льюис Хэмилтон: «Если получится удержать лидерство в борьбе с Ферстаппеном, шанс может появиться»
Льюис Хэмилтон поделился мнением о предстоящей борьбе с Максом Ферстаппеном..
Пилот «Мерседеса» начнет Гран-при Венгрии с первого места, его коллега из «Ред Булл» – со второго.
«Обычно у нас неплохая машина в гонках, темп на длинных отрезках приличный. Вчера темп Макса был, на мой взгляд, выдающимся. Думаю, соперники были существенно быстрее нас.
Но если получится удержать позицию, шанс может появиться», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» после квалификации.
Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» неплохо замедлился с начала сезона. Интересно, что с обновлениями не удалось извлечь скорость»
Нико Росберг: «Только Хэмилтон способен на такое. Последний круг – совершенство, искусство. Никто не смог бы проехать и на сотую быстрее»
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