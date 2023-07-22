Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» неплохо замедлился с начала сезона. Интересно, что с обновлениями не удалось извлечь скорость»

Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон озадачен тем, что обновления «Ред Булл» не сработали.

Макс Ферстаппен, рассчитывавший на то, что его команда ускорится на Гран-при Венгрии, проиграл поул пилоту «Мерседеса».

«В сравнении с началом сезона они неплохо замедлились. Посмотрите на DRS – прежнего преимущества нет. Куда оно пропало?

Они привезли обновления, и мы ожидали, что они сделают серьезный шаг вперед – говорили о двух десятых или вроде того. Интересно, что они не смогли извлечь скорость в квалификации. Но, полагаю, они все еще быстрейшие по гоночному темпу. Победить их завтра будет очень тяжело.

Мы удивлены так же, как и все остальные. Безусловно, очень интересно наблюдать за тем, как меняются отрывы от гонки к гонке, как мы все сближаемся», – заявил Хэмилтон.

Макс Ферстаппен: «Надеюсь, «Ред Булл» найдет дополнительную скорость благодаря обновлениям на Гран-при Венгрии»

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

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8 комментариев

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Рнпрл Аари
Это скорее благодаря новому формату квалификации, на практиках уже меньше времени и попасть в настройки с обновлениями сложнее. А так в квалификации по ходу сезона РБ не сильно отрывался от остальных, их козырь гоночный темп, хотя и по этому показателю их потихоньку догоняют
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Максим Макеев
Ред Булл да и сам Макс мастерами квалификации никогда и не были
но Макс даже на этом фоне выдал ужасный круг уступив самому себе в 2 секторах
ну и интересно когда это РБ замедлился? в Австрии Макс позволил себе заменить колеса для быстрого круга перед носом у Леклерка🙃
в Великобритании же прибавил не ты а Макларен который ты не смог обогнать на мягкой резине🙃
думаю Макс должен завтра брать лидерство а Хэмилтон будет бороться колесо в колесо с Норрисом
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de_mixx
Ответ Mittermeyer
А что же в Монако и Канаде не выиграл? Или это другое?
Алонсо выиграет гонку на любой машине, кроме своей собственной. это аксиома
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Док163
Просто им нетрудно сильно много тратится в этот проект. И они уже работают над проектом следующего года.
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RusSt
уговорил, завтра включат вторую
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うちはイタチ
а какое должно быть преимущество drs в квале, так ещё и на трассе где drs вообще не решает?
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Mittermeyer
Ответ Великий Алонсо
Че распетушился то? Завтра Ферстаппен тебя обгонит и уйдёт в точку, квалификация и гонка это разные вещи. Завтра тебя ещё и Норрис натянет. Алонсо бы в Мерседес или Макларен нынешний, выиграл бы гонку, однозначно.
А что же в Монако и Канаде не выиграл? Или это другое?
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