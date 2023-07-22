Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» неплохо замедлился с начала сезона. Интересно, что с обновлениями не удалось извлечь скорость»
Льюис Хэмилтон озадачен тем, что обновления «Ред Булл» не сработали.
Макс Ферстаппен, рассчитывавший на то, что его команда ускорится на Гран-при Венгрии, проиграл поул пилоту «Мерседеса».
«В сравнении с началом сезона они неплохо замедлились. Посмотрите на DRS – прежнего преимущества нет. Куда оно пропало?
Они привезли обновления, и мы ожидали, что они сделают серьезный шаг вперед – говорили о двух десятых или вроде того. Интересно, что они не смогли извлечь скорость в квалификации. Но, полагаю, они все еще быстрейшие по гоночному темпу. Победить их завтра будет очень тяжело.
Мы удивлены так же, как и все остальные. Безусловно, очень интересно наблюдать за тем, как меняются отрывы от гонки к гонке, как мы все сближаемся», – заявил Хэмилтон.
Макс Ферстаппен: «Надеюсь, «Ред Булл» найдет дополнительную скорость благодаря обновлениям на Гран-при Венгрии»
Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й
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но Макс даже на этом фоне выдал ужасный круг уступив самому себе в 2 секторах
ну и интересно когда это РБ замедлился? в Австрии Макс позволил себе заменить колеса для быстрого круга перед носом у Леклерка🙃
в Великобритании же прибавил не ты а Макларен который ты не смог обогнать на мягкой резине🙃
думаю Макс должен завтра брать лидерство а Хэмилтон будет бороться колесо в колесо с Норрисом