Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» неплохо замедлился с начала сезона. Интересно, что с обновлениями не удалось извлечь скорость»

Льюис Хэмилтон озадачен тем, что обновления «Ред Булл» не сработали.

Макс Ферстаппен, рассчитывавший на то, что его команда ускорится на Гран-при Венгрии, проиграл поул пилоту « ».

«В сравнении с началом сезона они неплохо замедлились. Посмотрите на DRS – прежнего преимущества нет. Куда оно пропало?

Они привезли обновления, и мы ожидали, что они сделают серьезный шаг вперед – говорили о двух десятых или вроде того. Интересно, что они не смогли извлечь скорость в квалификации. Но, полагаю, они все еще быстрейшие по гоночному темпу. Победить их завтра будет очень тяжело.

Мы удивлены так же, как и все остальные. Безусловно, очень интересно наблюдать за тем, как меняются отрывы от гонки к гонке, как мы все сближаемся», – заявил Хэмилтон.

Макс Ферстаппен: «Надеюсь, «Ред Булл» найдет дополнительную скорость благодаря обновлениям на Гран-при Венгрии»

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram