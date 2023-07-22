Нико Хюлькенберг: «Сегодня я выжал из машины все, что было можно»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

Хюлькенбергу вновь удалось успешное выступление, благодаря которому тот сумел попасть в третий сегмент.

«Думаю, сегодня я выжал из машины все, что было можно. Мне правда кажется, что это был максимум возможного. Но этого оказалось недостаточно, хотя с точки зрения возможностей болида добиться лучшего результата было невозможно. Так что я удовлетворен.

Что касается нового формата квалификации, в нашем случае, к счастью, все прошло хорошо, машина работала не так уж плохо даже на «харде». А уже после «харда» все стало немного проще. Я тоже не до конца понимал, как вообще пройдет квалификация при таком формате, но в итоге все получилось очень неплохо. Еще одно попадание в топ-10 – это очень позитивная для нас новость», – рассказал Хюлькенберг.

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