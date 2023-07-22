Ландо Норрис пошутил насчет старта Гран-при Венгрии: «Позади нет Боттаса – для начала уже неплохо»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Хунгароринг Ландо Норрис Альфа Ромео Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис решил сострить насчет завтрашнего старта Гран-при Венгрии.

«Позади нет Боттаса – для начала уже неплохо (на старте Гран-при Венгрии 2021 года Валттери неудачно вошел в поворот и спровоцировал серьезную аварию – Sports.ru). Будет сложно. Думаю, Льюис [Хэмилтон] из тех, кто лучше остальных справляется со стартом.

В «Мерседес» очень хороши в этом. Будет непросто заставить их уйти с гоночной траектории. Так что пройти вперед будет трудно. Если Макс [Ферстаппен] сможет сделать то же самое, что и в Сильверстоуне, будет прекрасно.

Думаю, мне нужно сфокусироваться на собственном старте и работе, а там посмотрим», – сказал Норрис.

Ландо также поделился мыслями о трассе. По его мнению, многие заблуждаются, когда речь заходит о «Хунгароринге».

«Дело в том, что все говорят, что в Будапеште низкоскоростной трек, хотя в действительности он ближе к среднескоростному. На протяжении всей трассы вы никогда не используете даже вторую передачу. Так что мы все еще испытываем трудности из-за невысокой скорости. Но мы стали явно ближе к соперникам».

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

7 комментариев

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Paninaro
Ответ Великий Алонсо
2 гонки назад оранжевое ведро плелось в конце пелетона, где был твой скилл то? Такой беспредел в FIA, что каким-то образом 8 машина по скорости за 2 ГП превратилась во 2. Что это?
Алонсо бы на этом Маке чемпионат выиграл.)
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Mr.BadGuy
А Тото считает, что Вальтери очень удачно вошел в тот поворот
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
2 гонки назад оранжевое ведро плелось в конце пелетона, где был твой скилл то? Такой беспредел в FIA, что каким-то образом 8 машина по скорости за 2 ГП превратилась во 2. Что это?
Там же где был скилл Алонсо до пересадки в зеленую недокальку быков
+6
-3
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White Pardus
Ответ Paninaro
Алонсо бы на этом Маке чемпионат выиграл.)
да, что у Нандо не отнять, так это удивительную способность заставлять вёдра показывать чудеса...вспомнился графитовый Мак на одноцилиндровой Хонде)))
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orangevirus
Ответ Великий Алонсо
На таком Макларене Фернандо взял бы и поул и выиграл бы гонку. Но благодаря магии Фернандо до сих пор 3 в чемпионате, хотя все это время Мерседес и Феррари были быстрее. Впрочем все и так знают, что Алонсо лучший в мире.
Не лично в Вашу сторону, но даже когда Алонсо катался в Макларене, я его не любил и называл красивым русским словом "гов$к".
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