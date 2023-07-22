Ландо Норрис пошутил насчет старта Гран-при Венгрии: «Позади нет Боттаса – для начала уже неплохо»

Пилот « » решил сострить насчет завтрашнего старта Гран-при Венгрии.

«Позади нет – для начала уже неплохо (на старте Гран-при Венгрии 2021 года Валттери неудачно вошел в поворот и спровоцировал серьезную аварию – Sports.ru). Будет сложно. Думаю, [Хэмилтон] из тех, кто лучше остальных справляется со стартом.

В « » очень хороши в этом. Будет непросто заставить их уйти с гоночной траектории. Так что пройти вперед будет трудно. Если Макс [Ферстаппен] сможет сделать то же самое, что и в Сильверстоуне, будет прекрасно.

Думаю, мне нужно сфокусироваться на собственном старте и работе, а там посмотрим», – сказал Норрис.

Ландо также поделился мыслями о трассе. По его мнению, многие заблуждаются, когда речь заходит о «Хунгароринге».

«Дело в том, что все говорят, что в Будапеште низкоскоростной трек, хотя в действительности он ближе к среднескоростному. На протяжении всей трассы вы никогда не используете даже вторую передачу. Так что мы все еще испытываем трудности из-за невысокой скорости. Но мы стали явно ближе к соперникам».

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й