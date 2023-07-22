Гельмут Марко: «Можно предположить продление контракта с Цунодой»
Гельмут Марко ожидает продления контракта с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой.
Сезон-2024 должен стать четвертым для пилота программы «Ред Булл» в «Формуле-1».
«Конечно, зависит от дальнейших результатов. Но переговоры с нашим партнером «Хондой» уже идут.
Можно предположить, что это случится, если учитывать выступления в этом году», – сообщил советник «Ред Булл».
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абсолютно заурядный гонщик. Практически уверен, что укатает его Дэн