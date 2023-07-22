Гельмут Марко: «Можно предположить продление контракта с Цунодой»

Гельмут Марко ожидает продления контракта с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой.

Сезон-2024 должен стать четвертым для пилота программы «Ред Булл» в «Формуле-1».

«Конечно, зависит от дальнейших результатов. Но переговоры с нашим партнером «Хондой» уже идут.

Можно предположить, что это случится, если учитывать выступления в этом году», – сообщил советник « ».

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