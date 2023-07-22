Гельмут Марко: «Можно предположить продление контракта с Цунодой»

Теги Хонда Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Юки Цунода Авто

Гельмут Марко ожидает продления контракта с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой.

Сезон-2024 должен стать четвертым для пилота программы «Ред Булл» в «Формуле-1».

«Конечно, зависит от дальнейших результатов. Но переговоры с нашим партнером «Хондой» уже идут.

Можно предположить, что это случится, если учитывать выступления в этом году», – сообщил советник «Ред Булл».

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2 комментария

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Jurgen Klinsmann
если с хондой больше не сотрудничаете, то смысла нету. цунода гонщик уровня стролла не более.
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Вячеслав Клименко
так носятся с этим цунодой.
абсолютно заурядный гонщик. Практически уверен, что укатает его Дэн
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