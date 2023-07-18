Уилл Бакстон: «Риккардо, вероятно, освободит место для Лоусона в 2024-м вне зависимости от выступлений»

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Репортер «Формулы-1» Уилл Бакстон проанализировал, что ждет Даниэля Риккардо в будущем.

С Гран-при Венгрии Риккардо заменит Ника де Вриса и станет напарником Юки Цуноды в «Альфа Таури». Бакстон допускает вариант с возвращением Риккардо в «Ред Булл» уже в следующем сезоне и переходом пилота «Супер-Формулы» Лиама Лоусона в «Формулу-1». В таком случае чемпионскую команду покинет Серхио Перес, который может завершить карьеру, несмотря на контракт с «Ред Булл» до конца 2024 года.

«Если Риккардо не впечатлит, акции Цуноды, без сомнения, возрастут, в то время как Риккардо рухнут, и он устремится к завершению карьеры в «Формуле-1». В этом свете решение поскорее запрыгнуть в неконкурентоспособную машину практически бессмысленно – если только не рассматривать Даниэля просто как еще одну пешку в бесконечной карусели пилотов «Ред Булл».

Лиам Лоусон должен стать очевидным фаворитом на место в «Альфа Таури» в паре с Цунодой на 2024-й вне зависимости от того, как будет выступать Риккардо в оставшейся части сезона. Если Даниэль в следующем году перемещается в «Ред Булл», у «Альфа Таури» свободный кокпит для Лоусона. Если Риккардо не впечатляет, опять же, место, по всей видимости, окажется свободным для Лоусона.

Если Пересу заплатят за расторжение контракта с «Ред Булл», многие считают, что он уйдет из «Формулы-1». Некоторые предполагают, что он может оказаться в «Хаасе» вместе со своим давним напарником [по «Форс-Индии»] Нико Хюлькенбергом.

Однако безнадежный романтик может предвидеть сценарий, пусть и крайне маловероятный, при котором «Астон Мартин» признает разницу между очками двух пилотов, поблагодарит Ланса Стролла за работу в построении команды, позволит ему исчезнуть в снегах гор, где он так счастлив, что даст шанс для героического возвращение Переса в «команду из Сильверстоуна».

А Ник де Врис после впечатляющего дебюта в Гран-при за команду и в свете тесных отношений с Джеймсом Воулзом со времен «Мерседеса» отвергнет несметное количество приглашений из «Формулы E», WEC и «Индикара», чтобы оказаться в паре с еще одним изгнанником из «Ред Булл» Алексом Албоном в возрожденном «Уильямсе». Это чуть больше похоже на «глупый сезон», не правда ли?

Если серьезно, здорово, что Даниэль Риккардо вернулся в «Формулу-1». Тем не менее, самый интригующий вопрос – где он в итоге окажется», – написал Баксон в своей колонке для сайта «Ф-1».

Риккардо вернулся в «Ф-1»! Мечтает о трамплине в «Ред Булл» – подвинет Переса?

Кристиан Хорнер: «Цель Риккардо – место в «Ред Булл» на 2025-й. «Альфа Таури» – шаг назад, чтобы сделать два шага вперед»

1 комментарий

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Incendier Deafening
Он забыл про Пивасу. Аюму так то не мог заменить ДеВриза прямо сейчас, а вот в новом году с лицензией будет претендентом на место. Еще время есть Ивасе показать себя, как и Лоусону слиться.
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