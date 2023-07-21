Серхио Перес об аварии: «Это моя ошибка. Ребята здорово поработали, сумев подготовить машину ко второй практике»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Венгрии.

Перес признал ошибку, которая привела к аварии в первой практике, и поблагодарил механиков, которые успели починить машину к началу второй сессии.

«Если говорить об аварии, то это была моя ошибка. Ребята очень здорово поработали, сумев подготовить машину к началу второй практики. В результате у нас хотя бы есть данные для изучения», – рассказал Перес.

Контракт Переса может включать опцию, позволяющую перевод в «Альфа Таури» (The Race)

3 комментария

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RusSt
Что то поплыл совсем Чеко, если не соберется , это может быть конец карьеры в ф1
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White Pardus
Перец - находка для шпиЁнов. Снова исподнее засветил)
+2
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Владимир Вербицкий
Это СНОВА моя ошибка. Так будет точнее.
+1
-1
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