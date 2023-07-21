Серхио Перес об аварии: «Это моя ошибка. Ребята здорово поработали, сумев подготовить машину ко второй практике»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Перес признал ошибку, которая привела к аварии в первой практике, и поблагодарил механиков, которые успели починить машину к началу второй сессии.

«Если говорить об аварии, то это была моя ошибка. Ребята очень здорово поработали, сумев подготовить машину к началу второй практики. В результате у нас хотя бы есть данные для изучения», – рассказал Перес.

Контракт Переса может включать опцию, позволяющую перевод в «Альфа Таури» (The Race)