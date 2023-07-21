Сайнс избежал крупной аварии в первой практике перед Гран-при Венгрии

Теги Гран-при Венгрии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс чуть не попал в крупную аварию в первой практике перед Гран-при Венгрии.

Незадолго до окончания сессии, которая уже проходила в дождевых условиях, Сайнса занесло при прохождении одного из поворотов и вынесло с трассы. При этом испанцу удалось избежать серьезного удара о заграждения и не заглушить двигатель.

Благодаря подоспевшим маршалам, которые вытолкнули застрявший болид на трассу, Сайнс сумел самостоятельно вернуться в боксы, где механики заменили на болиде переднее антикрыло. Сессия ненадолго была остановлена красными флагами, но быстро возобновилась.

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9 комментариев

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Incendier Deafening
Вот ж блин! Опять ветер помешал или лужа, неисправность болида, температура трассы, низкий прижим, но конечно же не его пилотаж.
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Расс
Ответ Марат Кагин
вроде работающий болид раньше было запрещено стюардам трогать?
Это не гонка же
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Mortimer1
Ответ Incendier Deafening
Вот ж блин! Опять ветер помешал или лужа, неисправность болида, температура трассы, низкий прижим, но конечно же не его пилотаж.
Фанаты мерседеса как всегда самые токсичные на ветке)
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Марат Кагин
вроде работающий болид раньше было запрещено стюардам трогать?
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Be_Fun
Гений. Не обкакался на первой практике, а "избежал крупной аварии", не перепутайте. Хорошо что Перец умудрился разложится через минуту после начала, над Сасайнцом особо сильно в этот раз потешаться не будут.
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Kemal Gul
Ответ Incendier Deafening
Вот ж блин! Опять ветер помешал или лужа, неисправность болида, температура трассы, низкий прижим, но конечно же не его пилотаж.
Буквально так фанаты Леклера оправдывают каждую его ошибку)
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Jack 13th
Ответ Incendier Deafening
Вот ж блин! Опять ветер помешал или лужа, неисправность болида, температура трассы, низкий прижим, но конечно же не его пилотаж.
Да поди дерево внезапно дорогу перебежало, пока Отсосайнс искал пределы возможности болида
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Марат Кагин
Ответ Расс
Это не гонка же
ну там вроде пока лампочка не загорится током может стюарда ударить?
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TravenS
Ответ Марат Кагин
вроде работающий болид раньше было запрещено стюардам трогать?
Так косячить-то не запрещено) если бы все тб соблюдали — давно бы настало перенаселение
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