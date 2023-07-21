Сайнс избежал крупной аварии в первой практике перед Гран-при Венгрии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс чуть не попал в крупную аварию в первой практике перед Гран-при Венгрии.

Незадолго до окончания сессии, которая уже проходила в дождевых условиях, Сайнса занесло при прохождении одного из поворотов и вынесло с трассы. При этом испанцу удалось избежать серьезного удара о заграждения и не заглушить двигатель.

Благодаря подоспевшим маршалам, которые вытолкнули застрявший болид на трассу, Сайнс сумел самостоятельно вернуться в боксы, где механики заменили на болиде переднее антикрыло. Сессия ненадолго была остановлена красными флагами, но быстро возобновилась.

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