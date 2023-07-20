Льюис Хэмилтон об увольнении де Вриса: «В «Ред Булл» вот так действуют, это особенность их работы»

Пилот « » прокомментировал увольнение Ника де из « ».

Хэмилтон согласился с тем, что в «Ред Булл» могли бы дать де Врису больше времени на адаптацию и что решение расстаться с гонщиком посреди сезона было достаточно типичным для «Ред Булл».

«Да, я согласен. Но в «Ред Булл» действуют вот так. Можно сказать, что это особенности работы системы «Ред Булл».

Лично я был очень удивлен, когда увидел решение по Нику, я ему сочувствую. Он очень талантливый гонщик и к тому же отличный парень. Думаю, в будущем у него все еще впереди и у него еще будут отличные варианты для продолжения карьеры.

Что касается , то он был с нами весь год. В этом году он присутствовал на всех брифингах гонщиков. А это довольно редко – не часто увидишь на брифингах резервного пилота. Но я думаю, что не удивлен его возвращению», – рассказал Хэмилтон.

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