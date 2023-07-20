Шарль Леклер о новом формате квалификации: «Первый и второй сегменты будут сложным. Мы не привыкли атаковать на «харде»

Теги Гран-при Венгрии Феррари Формула-1 регламент Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о новом формате квалификации, который будет опробован на Гран-при Венгрии.

По условиям нового формата в первом сегменте квалификации участники смогут использовать только шины «хард», во втором только «медиум», а в третьем только «софт».

«Будет непросто, ведь это также скажется на подготовке по ходу свободных заездов. Мне кажется, что мы увидим множество разных программ по ходу первой, второй и третьей практики, поскольку с новым форматом есть очень много вариантов действий. Так что посмотрим. Новый формат может стать для вашей команды возможностью, а может наоборот заставить вас принять неверное решение, что потом скажется на всем вашем уик-энде. Но таковы правила игры.

Думаю, первый и второй сегменты квалификации будут сложными, учитывая необходимость использовать разные составы шин. Мы не привыкли к таким вещам – не привыкли атаковать в квалификационном режиме, используя шины «хард». Это будет в новинку для всех и мы можем увидеть какие-то сюрпризы.

Лично мне кажется, что в спорте не нужно специально ставить кого-то под угрозу. Я считаю, что это соревнование, в котором победить должен лучший. Пока мы не знаем, чего именно ждать, но со временем и с опытом люди будут все лучше понимать, чего именно ожидать, и расстановка сил вернется к привычному виду», – рассказал Леклер.

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2 комментария

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valerixxx
Прикольно, как то я это изменение упустил... Возможно, будут сюрпризы, ведь тот же хард не у всех действует одинаково... Очень жду квалу!
+3
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+3
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Марат Кагин
перес снова не выйдет в q3?
0
0
0
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