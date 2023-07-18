Стефано Доменикали: «Хотелось бы спортивного наказания за нарушение финансового регламента «Ф-1»

Теги ФИА Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 регламент Авто

Стефано Доменикали высказался за спортивные штрафы для нарушителей потолка расходов.

В 2021 году лимит превысил «Ред Булл». Команду из Милтон-Кейнса оштрафовали на семь миллионов долларов, а время на разработку аэродинамики сократили на десять процентов.

«Мне бы хотелось, чтобы в случае нарушения наказание было спортивным – нас четко об этом попросили. Есть три регламента, которые нужно соблюдать: спортивный, технический и финансовый. К любым нарушителям необходимо применять спортивные меры. Нельзя идти в другом направлении», – заявил руководитель «Формулы-1».

«Это не наказание». Фредерик Вассер о последствиях превышения «Ред Булл» потолка расходов

ФИА закрыла потенциальную лазейку в финансовом регламенте «Ф-1», которой могли пользоваться «Ред Булл», «Мерседес» и другие команды (Autosport)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий