Стефано Доменикали: «Хотелось бы спортивного наказания за нарушение финансового регламента «Ф-1»

Стефано Доменикали высказался за спортивные штрафы для нарушителей потолка расходов.

В 2021 году лимит превысил «Ред Булл». Команду из Милтон-Кейнса оштрафовали на семь миллионов долларов, а время на разработку аэродинамики сократили на десять процентов.

«Мне бы хотелось, чтобы в случае нарушения наказание было спортивным – нас четко об этом попросили. Есть три регламента, которые нужно соблюдать: спортивный, технический и финансовый. К любым нарушителям необходимо применять спортивные меры. Нельзя идти в другом направлении», – заявил руководитель «Формулы-1».

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