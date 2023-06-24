ФИА закрыла потенциальную лазейку в финансовом регламенте «Ф-1», которой могли пользоваться «Ред Булл», «Мерседес» и другие команды (Autosport)
ФИА приняла меры по устранению потенциальной лазейки в финансовом регламенте.
Как сообщает Autosport, Федерация внедрила техническую директиву TD45, регулирующую работу отделов, которые занимаются проектами вне «Формулы-1». В частности, у «Ред Булл» есть подразделение Advanced Technology, у «Макларена» – Applied Technologies, у «Мерседеса» – Applied Science, у «Астон Мартин» – Performance Technologies. Они трудятся над дорожными автомобилями, яхтами, велосипедами и так далее.
Предполагается, что знания, полученные при работе над внешними инициативами, могут использовать и в «Ф-1». Директива проясняет, что любая интеллектуальная собственность, переданная подобными проектами коллективам «Ф-1», подпадает под потолок расходов.
Источник издания утверждает, что директива уже оказала влияние на команды.
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