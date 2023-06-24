ФИА закрыла потенциальную лазейку в финансовом регламенте «Ф-1», которой могли пользоваться «Ред Булл», «Мерседес» и другие команды (Autosport)

Теги ФИА Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Астон Мартин Авто

ФИА приняла меры по устранению потенциальной лазейки в финансовом регламенте.

Как сообщает Autosport, Федерация внедрила техническую директиву TD45, регулирующую работу отделов, которые занимаются проектами вне «Формулы-1». В частности, у «Ред Булл» есть подразделение Advanced Technology, у «Макларена» – Applied Technologies, у «Мерседеса» – Applied Science, у «Астон Мартин» – Performance Technologies. Они трудятся над дорожными автомобилями, яхтами, велосипедами и так далее.

Предполагается, что знания, полученные при работе над внешними инициативами, могут использовать и в «Ф-1». Директива проясняет, что любая интеллектуальная собственность, переданная подобными проектами коллективам «Ф-1», подпадает под потолок расходов.

Источник издания утверждает, что директива уже оказала влияние на команды.

Тед Кравиц: «Штраф за превышение потолка расходов ударит по «Ред Булл», но точно после чемпионства в 2023-м»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rashit
Директива не о чём. FIA никак не сможет отследить откуда и какие данные поступили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий