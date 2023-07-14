Макс Ферстаппен: «Точно не стану руководителем команды «Формулы-1»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о планах развития собственной команды в симрейсинге.

По словам Ферстаппена, он не считает симрейсинг играми и серьезно относится к своему занятию:

«Я люблю симрейсинг. Некоторые думают, что это просто игра. Но это не так. Я вкладываю в это душу и сердце. У меня много планов на симрейсинг. Например, правильная адаптация симулятора к ощущениям на физически реальной трассе. Но это нужно сделать правильным, а не половинчатым образом.

Я хочу создать свою собственную команду и уже сделал первые шаги в данном направлении. Команда активна и в симрейсинге, и в гонках на реальных трассах. Так что тут все возможно».

При этом Ферстаппен отметил, что не видит себя в будущем руководителем команды «Формулы-1»:

«Нет, точно не в «Формуле-1». Здесь очень много денег, вовлечены огромные суммы. Я хочу, чтобы команда была моей и чтобы я мог продавливать решения в важные моменты, точно не в «Формуле-1».

К тому же, выступления (в той или иной роли) в «Ф-1» сопряжены с огромным количеством перелетов и путешествий. К тому моменту, как я стану этим заниматься, я проведу в «Формуле-1» уже много лет и точно буду не в восторге от идеи продолжать заниматься тем же самым, только уже в роли босса команды».

В «Ф-1» залетают только покупатели особых тестов. Отец бил Макса Ферстаппена чемоданами за результаты на таких

5 комментариев

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Великий Алонсо
99% из гонщиков на это не способны, кроме Алонсо. У Алонсо есть все для топого руководителя Формулы 1: спортивный, чемпионский и лидерский характер, интеллект, аналитический склад ума, неординарное мышление, любовь к автоспорту, страсть, трудолюбие, целеустремлённость
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Великий Алонсо
Ответ Забор Высоков
Ты, в этот раз, близок к истине, но одно, важнейшее, забыл... ЗНАНИЯ.
Знаний об автоспорте у Фернандо вагон, он больше 20 лет в Формуле 1, он знает о ней как никто другой.
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