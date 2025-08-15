Власти Португалии готовятся к проведению Гран-при «Ф-1» с 2027 года

Гран-при Португалии может вернуться в календарь «Ф-1» в 2027 году.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил о том, что власти страны активно работают над возвращением Гран-при в календарь «Формулы-1».

Этап будет проводиться на трассе «Алгарве » в Портимане. Именно там гонки «Ф-1» проводились в 2020 и 2021 годах, когда Гран-при Португалии временно получил место в календаре чемпионата на фоне отмены сразу нескольких других этапов в условия пандемии.

«У нас практически все готово для того, чтобы мы могли официально объявить о возвращении Гран-при Португалии в 2027 году. Разумеется, это потребует от нас взять на себя определенные финансовые обязательства, в том числе со стороны правительства, но эти инвестиции себя окупят», – рассказал Монтенегру.

