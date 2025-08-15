Директор автодрома «Спа»: «Существует вероятность, что Гран-при Бельгии в 2028 и 2030 году все-таки состоится»

В Спа надеются принять гонки «Ф-1» 2028 и 2030 годов.

Директор автодрома «Спа-Франкоршам » Мельхиор Вателе рассказал о планах организаторов на ближайшие годы.

По условиям нового контракта, подписанного с «Ф-1», Гран-при Бельгии будет проводиться в 2026, 2027, 2029 и 2031 году. При этом 2028 и 2030 годы этап в Спа должен будет пропустить в рамках ротации с другим европейским Гран-при.

Тем не менее, Вателе не исключает, что в итоге этап в Спа может состояться и в эти два года.

«Для нас было важным, чтобы гонка проходила как минимум до 2027 года включительно. А затем также была проведена в 2029 и 2031 году.

Но в 2028 и 2030 году Гран-при Бельгии проводиться не будет. Хотя существует вероятность, что гонка все-таки состоится и в эти годы – но я бы не стал говорить о том, каков процент у этой вероятности», – рассказал Вателе.

