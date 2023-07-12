Тото Вольфф о шансах «Ред Булл» выиграть все Гран-при в сезоне: «На трассе «Хунгароринг» они будут очень сильны»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф оценил перспективы «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне-2023.
К настоящему моменту «Ред Булл» удалось выиграть все 10 прошедших Гран-при – и Вольфф считает, что как минимум на предстоящем этапе в Венгрии команда вновь будет являться безоговорочным фаворитом.
За всю историю «Формулы-1» ни одной команде не удавалось выиграть все гонки за сезон. В 2016 году «Мерседесу» удалось выиграть 19 из 21 Гран-при (90.48 процент побед), а в 1988 году гонщики «Макларена» выиграли 15 из 16 Гран-при (93.75 процент побед).
«На трассе «Хунгароринг» команда «Ред Булл» будет очень сильна. На самом деле, даже очень сильна. И всем остальным командам будет даже немного сложнее соответствовать их темпу, чем обычно», – рассказал Вольфф.
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Потом только если Сингапур
На остальных трассах шансов нет ни у кого
жесть расхождения
ну мне как фанату РБ получается надо верить Тото( до чего дожили )