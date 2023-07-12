Тото Вольфф о шансах «Ред Булл» выиграть все Гран-при в сезоне: «На трассе «Хунгароринг» они будут очень сильны»

Исполнительный директор « » оценил перспективы «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне-2023.

К настоящему моменту «Ред Булл» удалось выиграть все 10 прошедших Гран-при – и Вольфф считает, что как минимум на предстоящем этапе в команда вновь будет являться безоговорочным фаворитом.

За всю историю «Формулы-1» ни одной команде не удавалось выиграть все гонки за сезон. В 2016 году «Мерседесу» удалось выиграть 19 из 21 Гран-при (90.48 процент побед), а в 1988 году гонщики «Макларена» выиграли 15 из 16 Гран-при (93.75 процент побед).

«На трассе «Хунгароринг» команда «Ред Булл» будет очень сильна. На самом деле, даже очень сильна. И всем остальным командам будет даже немного сложнее соответствовать их темпу, чем обычно», – рассказал Вольфф.

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