Тото Вольфф о шансах «Ред Булл» выиграть все Гран-при в сезоне: «На трассе «Хунгароринг» они будут очень сильны»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф оценил перспективы «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне-2023.

К настоящему моменту «Ред Булл» удалось выиграть все 10 прошедших Гран-при – и Вольфф считает, что как минимум на предстоящем этапе в Венгрии команда вновь будет являться безоговорочным фаворитом.

За всю историю «Формулы-1» ни одной команде не удавалось выиграть все гонки за сезон. В 2016 году «Мерседесу» удалось выиграть 19 из 21 Гран-при (90.48 процент побед), а в 1988 году гонщики «Макларена» выиграли 15 из 16 Гран-при (93.75 процент побед).

«На трассе «Хунгароринг» команда «Ред Булл» будет очень сильна. На самом деле, даже очень сильна. И всем остальным командам будет даже немного сложнее соответствовать их темпу, чем обычно», – рассказал Вольфф.

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3 комментария

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Дмитрий Фурсов
Одно из немногих мест, где еще может выстрелить АМ с Ало
Потом только если Сингапур
На остальных трассах шансов нет ни у кого
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Максим Макеев
а мне почему то кажется что наоборот гораздо тяжелее обычного
жесть расхождения
ну мне как фанату РБ получается надо верить Тото( до чего дожили )
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LeChat Ostrowski
у РБ бомбический выход из поворотов, так что тут Вольфф не врёт :) одни только третьи медленные сектора в Сильвере и Монако очен наглядно это демонстрировали. у Макса со стартом только беда какая-то постоянно. этот момент ему точно надо улучшить, не то так и будет несколько поворотов/кругов у нас адреналин играть в крови 😁
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