Леклер и Гасли посетили матч Алькараса на «Уимблдоне»

Гонщики «Формулы-1» и посетили «Уимблдон» после Гран-при Великобритании.

Пилоты понаблюдали за победой Карлоса Алькараса над Маттео Берреттини – испанец впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона».

Перед матчем пилот « » поделился ожиданиями.

«Я в предвкушении. Карлос Алькарас – невероятный игрок. Пока я смотрел его матчи только по ТВ, и мне не терпится впервые увидеть его игру вживую против Берреттини», – сказал Леклер.

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Фото: соцсети «Формулы-1»