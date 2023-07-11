Леклер и Гасли посетили матч Алькараса на «Уимблдоне»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Уимблдон Формула-1 Пьер Гасли Шарль Леклер Маттео Берреттини Карлос Алькарас Альпин Авто

Гонщики «Формулы-1» Шарль Леклер и Пьер Гасли посетили «Уимблдон» после Гран-при Великобритании.

Пилоты понаблюдали за победой Карлоса Алькараса над Маттео Берреттини – испанец впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона».

Перед матчем пилот «Феррари» поделился ожиданиями.

«Я в предвкушении. Карлос Алькарас – невероятный игрок. Пока я смотрел его матчи только по ТВ, и мне не терпится впервые увидеть его игру вживую против Берреттини», – сказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Британии: «Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией

Фото: соцсети «Формулы-1»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arti22
Как будто обычная европейская пара
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
А ниже Алонсо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий