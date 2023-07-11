Леклер и Гасли посетили матч Алькараса на «Уимблдоне»
Гонщики «Формулы-1» Шарль Леклер и Пьер Гасли посетили «Уимблдон» после Гран-при Великобритании.
Пилоты понаблюдали за победой Карлоса Алькараса над Маттео Берреттини – испанец впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона».
Перед матчем пилот «Феррари» поделился ожиданиями.
«Я в предвкушении. Карлос Алькарас – невероятный игрок. Пока я смотрел его матчи только по ТВ, и мне не терпится впервые увидеть его игру вживую против Берреттини», – сказал Леклер.
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Фото: соцсети «Формулы-1»
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