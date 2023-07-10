Карлос Сайнс: «Мы знаем, где наше слабое место. Так что это вопрос дальнейшего развития и доработки болида»

Пилот «Феррари» подвел итоги , рассказал о том, в каких областях команде нужно больше всего работать над улучшением болида.

«Очень сильный ветер, машиной снова было очень сложно управлять, в таких условиях очень сложно демонстрировать какую-то стабильность…при сильном попутном ветре у нас возникали очень большие проблемы со сцеплением машины с трассой.

Мы толком не могли давить на газ, а выбор в пользу наиболее жестких по составу шин сделал задачу еще сложнее.

Мы знаем, что это наше слабое место. Знаем, где оно находится. Мы видим это на тестах в аэродинамической трубе, видим в машине на трассе, это видно при пилотаже. Так что это вопрос дальнейшей доработки болида, развития.

По крайней мере, мы смогли добиться некоторого прогресса. Но этап на «Сильверстоуне» вернул нас в то положение, когда мы понимаем, что нам нужно улучшать машину», – рассказал Сайнс.

В «Феррари» рвется командный порядок: Сайнс жаждет статуса лидера и отодвигает Леклера