Карлос Сайнс: «Мы знаем, где наше слабое место. Так что это вопрос дальнейшего развития и доработки болида»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Великобритании, рассказал о том, в каких областях команде нужно больше всего работать над улучшением болида.

«Очень сильный ветер, машиной снова было очень сложно управлять, в таких условиях очень сложно демонстрировать какую-то стабильность…при сильном попутном ветре у нас возникали очень большие проблемы со сцеплением машины с трассой.

Мы толком не могли давить на газ, а выбор в пользу наиболее жестких по составу шин сделал задачу еще сложнее.

Мы знаем, что это наше слабое место. Знаем, где оно находится. Мы видим это на тестах в аэродинамической трубе, видим в машине на трассе, это видно при пилотаже. Так что это вопрос дальнейшей доработки болида, развития.

По крайней мере, мы смогли добиться некоторого прогресса. Но этап на «Сильверстоуне» вернул нас в то положение, когда мы понимаем, что нам нужно улучшать машину», – рассказал Сайнс.

В «Феррари» рвется командный порядок: Сайнс жаждет статуса лидера и отодвигает Леклера

3 комментария

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Фанат спорта01
Ответ Фредерик Вассёр
Год назад Сайнс победил в 🇬🇧UK🇬🇧, но Бинотто умудрился сделать машину 2023 ещё хуже, чем 2022.
Сам сидит на спортсе да ещё и бинотто обвиняет.
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Фредерик Вассёр
Год назад Сайнс победил в 🇬🇧UK🇬🇧, но Бинотто умудрился сделать машину 2023 ещё хуже, чем 2022.
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В моторе слабое место, умудрились двс сделать настолько ненадежным, имея фору по времени над всеми.
Даже не постеснялись с ненадежным мотором идти в сезон.
Лично для меня бренд Феррари не стоит ничего, просто динозавры из прошлого.
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