Тото Вольфф о схожести «Макларена» с «Ред Булл»: «Легко только на словах. Все команды продували такие решения и не получили результат»

Тото Вольфф высказался о том, что «Макларен» совершил скачок благодаря идеям «Ред Булл».

Подопечный Вольффа Льюиса Хэмилтон обратил внимание на обновления «Макларена»: пилот «Мерседеса» заметил, что боковые понтоны весьма напоминают те, что использует «Ред Булл».

В квалификации к пилоты «Макларена» опередили обоих гонщиков «Мерседеса» и заняли вторую и третью позиции.

«Со стороны машина выглядит как «Ред Булл», но это лишь половина информации. Честно говоря, неважно, потому что роль играет только секундомер. Думаю, об этом говорил Льюис: дизайн такого рода – шаг в верном направлении.

Однако это легко только на словах. Полагаю, все команды продували в аэротрубе корпус, похожий на «Ред Булл», и не получили результат.

Так что необходимо учитывать любые детали и, может, снова рассмотреть такую концепцию, потому что другая команда сбросила секунду.

Нужно снять шляпу [перед « »]. Довольно странно, что все так меняется. Долгое время об « » говорили как о второй силе, и, конечно, то же относится к « ». А в в расклад сил внезапно вмешался «Макларен» – это было очевидно по одной машине с обновлениями, она была очень быстрой. Теперь новинки на обоих болидах, и они заняли второе и третье места на стартовой решетке.

Похоже, сделан огромный шаг в понимании машины и ее эффективности», – поделился мнением исполнительный директор «Мерседеса».

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