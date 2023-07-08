Макс Ферстаппен об инциденте на пит-лейне: «Теперь я боюсь выезжать из боксов»

Пилот « » рассказал об инциденте на пит-лейна в квалификации к , где он взял поул.

У него заметили повреждение на переднем крыле во время красных флагов в первом сегменте. Макс неудачно выехал из боксов и повредил левую часть крыла о противоположную стену пит-лейна – деталь тут же заменили.

«На последнем круге, эм, у меня был небольшой «инцидент» на пит-лейне, когда я повредил переднее антикрыло. На выезде из боксов у меня была небольшая недостаточная поворачиваемость, «слишком много» сцепления сзади. Пришлось взять новое крыло, но это, конечно, означало, что я начинал последнюю попытку с конца пелотона.

И это было довольно захватывающе. Думаю, на прогревочном круге мне пришлось обогнать несколько машин, чтобы удачно начать боевой. К счастью, все прошло довольно хорошо, эта ситуация показывает, что все может довольно быстро пойти иначе и для тебя все будет кончено.

Думаю, теперь я боюсь выезжать из боксов (шутит). Я имею в виду, нет, речь не о моей уверенности. Мой инженер спросил меня, что случилось, я сказал, что столкнулся с недостаточной поворачиваемостью – вот что было.

Когда я в первый раз доехал до 15-го поворота, то просто проехал прямо. Я не видел мокрые участки трассы. Очень странно: 15-й и 16-й повороты были слегка влажными, и было очень сложно заметить, где именно, – можно было только почувствовать это.

Ушло некоторое время на то, чтобы попасть на первую строчку. Но в целом я просто пытался собирать хорошие времена. Мы знали, что у нас быстрая машина, так что не было смысла рисковать», – сказал Ферстаппен.

Редчайший странный фэйл Ферстаппена: ткнул в стену при выезде из гаража. Машина не повернула!

