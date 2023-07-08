Дженсон Баттон об успехе «Макларена»: «Просто шок. Они так близко – чего и следовало ожидать»
Чемпион «Ф-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон отметил выступление «Макларена» в квалификации к Гран-при Великобритании.
В то время как Оскар Пиастри расположился на третьей строчке, его напарник Ландо Норрис показал второе время.
«Просто шок. По вчерашним временам они не казались такими конкурентоспособными. Но каждую сессию в квалификации они были высоко, оба болида были быстры, оба пилота в топ-3.
И ведь так близко. Две с половиной десятых секунды до Макса [Ферстаппена], чего и следовало ожидать, – а отставание первой семерки оказалось меньше чем в полсекунды. Отличная работа всей команды «Макларен». Прошло много лет, с тех пор как они обеими машинами оказывались в первой тройке», – сказал Баттон.
Дженсон также уверен, что у пилота «Макларена» Оскара Пиастри все складывается отлично в дебютном сезоне.
«Не думаю, что он ощущает на себе давление. Он хорошо начал этот год, и команда может увидеть его темп – так что сейчас он не особо чувствует давление. Это заметно по его уверенности и пилотажу – что и нужно гонщику, когда он новичок»,
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