Дженсон Баттон об успехе «Макларена»: «Просто шок. Они так близко – чего и следовало ожидать»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Дженсон Баттон Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Чемпион «Ф-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон отметил выступление «Макларена» в квалификации к Гран-при Великобритании.

В то время как Оскар Пиастри расположился на третьей строчке, его напарник Ландо Норрис показал второе время.

«Просто шок. По вчерашним временам они не казались такими конкурентоспособными. Но каждую сессию в квалификации они были высоко, оба болида были быстры, оба пилота в топ-3.

И ведь так близко. Две с половиной десятых секунды до Макса [Ферстаппена], чего и следовало ожидать, – а отставание первой семерки оказалось меньше чем в полсекунды. Отличная работа всей команды «Макларен». Прошло много лет, с тех пор как они обеими машинами оказывались в первой тройке», – сказал Баттон.

Дженсон также уверен, что у пилота «Макларена» Оскара Пиастри все складывается отлично в дебютном сезоне.

«Не думаю, что он ощущает на себе давление. Он хорошо начал этот год, и команда может увидеть его темп – так что сейчас он не особо чувствует давление. Это заметно по его уверенности и пилотажу – что и нужно гонщику, когда он новичок»,

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

«Макларен» впервые с 2012-го попал в топ-3 квалификации двумя машинами

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Посмотрим гонку. Хюльк тоже выскакивал на подсыхающей трассе,а потом опускался вне топ 10
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий