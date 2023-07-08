Дженсон Баттон об успехе «Макларена»: «Просто шок. Они так близко – чего и следовало ожидать»

Чемпион «Ф-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон отметил выступление «Макларена» в квалификации к Гран-при Великобритании.

В то время как расположился на третьей строчке, его напарник показал второе время.

«Просто шок. По вчерашним временам они не казались такими конкурентоспособными. Но каждую сессию в квалификации они были высоко, оба болида были быстры, оба пилота в топ-3.

И ведь так близко. Две с половиной десятых секунды до Макса [Ферстаппена], чего и следовало ожидать, – а отставание первой семерки оказалось меньше чем в полсекунды. Отличная работа всей команды «Макларен». Прошло много лет, с тех пор как они обеими машинами оказывались в первой тройке», – сказал Баттон.

Дженсон также уверен, что у пилота « » Оскара Пиастри все складывается отлично в дебютном сезоне.

«Не думаю, что он ощущает на себе давление. Он хорошо начал этот год, и команда может увидеть его темп – так что сейчас он не особо чувствует давление. Это заметно по его уверенности и пилотажу – что и нужно гонщику, когда он новичок»,

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

«Макларен» впервые с 2012-го попал в топ-3 квалификации двумя машинами