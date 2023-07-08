Тото Вольфф: «В моторном подразделении «Мерседеса» работает 1000 человек. Кто-то уходит в «Ред Булл», кто-то в «Феррари» и «Рено». Это нормально»

Исполнительный директор « » заявил, что спокойно относится к текучке кадров и переходе инженеров из «Мерседеса» в «Ред Булл».

С того момента, как в «Ред Булл» запустили собственное моторное подразделение, из «Мерседеса» в «Ред Булл» перешло уже 120 сотрудников.

«Думаю, я уже говорил об этом – у «Ред Булл» очень амбициозный и очень смелый проект. В моторном подразделении «Мерседеса» работает 1000 человек. Да, некоторые из них ушли в «Ред Булл». Точно так же, как кто-то ушел в « », кто-то ушел в « ». И в обратном направлении пришло тоже много людей.

Мы не хвастаемся теми сотрудниками, которых нам удалось переманить из «Ред Булл», например. Так что я не буду называть никаких имен. У нас идет постоянный приток людей из «Ред Булл», как и из других команд.

Так что это происходит постоянно. И тем людям, которые ушли в «Ред Булл», мы всегда желаем всего наилучшего. Некоторые из них ушли на пенсию в «Мерседесе», а потом оказались на руководящих постах в « », это нормально. Им дали второй шанс», – рассказал Вольфф.

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