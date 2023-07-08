«Иногда нужно верить в процесс и команду. У меня тоже были сомнения». Ферстаппен призвал Норриса не терять веры в «Макларен»

Пилот «Ред Булл» призвал не терять веру в команду и в способность « » построить болид, способный выигрывать гонки.

По словам Ферстаппена, за время выступлений за « » он и сам пару раз задумывался о том, чтобы сменить команду, но сохранял верность коллективу.

«Если бы Ландо сейчас находится за рулем болида, способного выигрывать гонки, он бы выигрывал гонки. Все очень просто. И иногда нужно просто верить в процесс, держаться его. Конечно, говорить можно всегда что угодно. Но тебе нужно на самом деле в это верить.

Вы должны видеть, что привлекаете нужных людей для того, чтобы собрать команду победителей. И вам нужно все сделать правильно, расставить все по своим местам. В нашу команду я верю.

Конечно, иногда в прошлом я был скептически настроек относительно наших новых партнеров по поставкам двигателей. Были сомнения относительно того, сработает ли это? Но, как вы и сами видите, потом оказалось, что все действительно было сильно настроены на то, чтобы все получилось.

Иногда у меня и правда возникали сомнения, и я гадал, сработает ли это на самом деле? Я ведь не знал ответа. И порой у меня и правда возникали мысли о том, чтобы уйти. Но в то же время за те годы (пока «Ред Булл» не побеждал) я действительно хорошо развился как гонщик.

К тому же, никогда нельзя забывать о том, кто привел вас в «Формулу-1», с чего все началось. Я считаю, что ты должен сохранять верность своей команде. Да, порой людям кажется, что на другой стороне трава всегда зеленее и так далее, но в большинстве случаев оказывается, что на самом деле это не так», – рассказал Ферстаппен.

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