Тед Кравиц: «Феррари» придется перебрать весь болид Леклера, чтобы решить проблему с электроникой»
Журналист Sky Sports Тед Кравиц считает, что «Феррари» предстоит целая ночь работы над болидом Леклера.
Пилот Скудерии пропустил вторую практику Гран-при Великобритании из-за проблем с гибридной составляющей.
«Механики ушли, и это верный знак того, что прекратили попытки дать монегаску возможность поучаствовать в этой сессии. Как мы и ожидали, проблема с электроникой оказалась слишком большой – придется перебрать весь болид, чтобы ее исправить.
У нас может получиться история про то, как Шарль Леклер преодолел пропуск второй практики, не получив данных с длинного отрезка на новых шинах, и все равно финишировал на подиуме.
Или мы можем получить ситуацию, когда Шарль Леклер финиширует на не очень высокой позиции. Он жаловался на это во время второй практики, в пятницу днем, когда пропустил сессию и лишился возможности проехать длинные отрезки на новых шинах и получить данные о них», – рассказал Кравиц.
Леклер пропустил вторую практику в Сильверстоуне из-за технических проблем
1 комментарий