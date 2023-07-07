Тед Кравиц: «Феррари» придется перебрать весь болид Леклера, чтобы решить проблему с электроникой»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Тед Кравиц Авто

Журналист Sky Sports Тед Кравиц считает, что «Феррари» предстоит целая ночь работы над болидом Леклера.

Пилот Скудерии пропустил вторую практику Гран-при Великобритании из-за проблем с гибридной составляющей.

«Механики ушли, и это верный знак того, что прекратили попытки дать монегаску возможность поучаствовать в этой сессии. Как мы и ожидали, проблема с электроникой оказалась слишком большой – придется перебрать весь болид, чтобы ее исправить.

У нас может получиться история про то, как Шарль Леклер преодолел пропуск второй практики, не получив данных с длинного отрезка на новых шинах, и все равно финишировал на подиуме.

Или мы можем получить ситуацию, когда Шарль Леклер финиширует на не очень высокой позиции. Он жаловался на это во время второй практики, в пятницу днем, когда пропустил сессию и лишился возможности проехать длинные отрезки на новых шинах и получить данные о них», – рассказал Кравиц.

Леклер пропустил вторую практику в Сильверстоуне из-за технических проблем

1 комментарий

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Scorpio
Чарлик, что ж ты такой фартовый-то. Может, святой водицей механиков полить. Или электричеством лечить их
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