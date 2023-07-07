Дэйв Робсон: «Теперь «Уильямсу» нужно понять, за счет чего мы так выступили, чтобы ничего не испортить»

Теги Гран-при Великобритании Уильямс Формула-1 Александр Албон Логан Сарджент Авто

Руководитель отдела разработки болида «Уильямса» Дэйв Робсон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании.

Робсон прокомментировал выступление команды, которое вышло весьма успешным – Алекс Албон завершил обе практики на 3-м месте, а во второй сессии отличное 5-е время показал и его напарник Логан Сарджент.

«Сейчас нам нужно изучить все полученные данные и постараться понять их. Мы и правда считали, что с пакетом обновлений, которые мы опробовали в Канаде, на скоростной трассе в Сильверстоуне будем смотреться немного лучше обычного. Не думаю, что мы видели истинные возможности обновленного болида – до, вероятно, сегодняшнего дня.

Просто потому, что в Австрии довольно узкая и короткая трасса. То есть даже если у вас есть скорость, там вы можете легко допустить ошибку и сразу оказаться намного ниже, чем могли бы, из-за плотности результатов.

Как бы то ни было, сегодняшний день прошел лучше, чем мы ожидали. Теперь нужно во всем разобраться. Скорее всего, дело в эффективности прохождения скоростных поворотов.

Не думаю, что такие результаты что-то меняют в нашей работе. Хотя изучать данные в такой ситуации становится даже важнее, чем после трудной пятницы. Гораздо важнее понять, за счет чего вы смогли так выступить, чтобы потом ничего не испортить», – рассказал Робсон.

Гран-при Великобритании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й

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