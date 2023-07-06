Льюис Хэмилтон об инциденте на Гран-при Австрии: «Вольфф просто пытался меня подбодрить»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Тото Вольфф Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что нормально воспринимает критику и какие-то резкие высказывания со стороны Тото Вольффа.

Последний инцидент произошел на Гран-при Австрии – когда Хэмилтон по ходу гонки высказывал команде свое недовольство болидом и соперниками. В какой-то момент на связь с пилотом вышел сам Вольфф и сказал: «Льюис, машина плохая, мы знаем. Поезжай, пожалуйста».

«Самое лучшее в нашем сотрудничестве – это то, что мы можем быть совершенно откровенны друг с другом. А Тото – ну, он просто настоящий гонщик по своей природе. Так что он просто пытался меня подбодрить. У него такой вот способ подбадривать.

Мы всегда учимся на полученном опыте. И я со своей стороны тоже проанализировать те комментарии, которые дал, и то, в каком психологическом состоянии тогда находился. Мы постараемся подстроиться, чтобы улучшить ситуацию в будущем. И да, я чувствую поддержку команды», – рассказал Хэмилтон.

Тото Вольфф о своем обращении к Хэмилтону: «Порой бывают моменты, когда очевидно, что нужно успокоиться»

6 комментариев

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Великий Алонсо
Хэмилтон как тёлочка, вот Фернандо Алонсо настоящий мужчина
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FaithDevotion
Это всё прекрасно, только приободрить это «всё хорошо, бывает, не бери в голову», а не раболепием тушить истерику
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tick_tick_BOOM
Где-то в далекой-далекой галактике.

Доктор Марко чемпиону мира по кольцевым автогонкам в классе Formula E Нику де Врису:«Ник, машина плохая, мы знаем. Поезжай, пожалуйста».

Очень далекой от Хэмилтона галактике.
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alex8895
Хэмилтон: Да кто такой Вольфф, чтобы указывать что-то величайшему в истории гонщику
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Silent2006
Ответ Великий Алонсо
Хэмилтон как тёлочка, вот Фернандо Алонсо настоящий мужчина
Постирония 90-го уровня, мои поздравления)
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