Льюис Хэмилтон об инциденте на Гран-при Австрии: «Вольфф просто пытался меня подбодрить»

Пилот « » заявил, что нормально воспринимает критику и какие-то резкие высказывания со стороны .

Последний инцидент произошел на – когда Хэмилтон по ходу гонки высказывал команде свое недовольство болидом и соперниками. В какой-то момент на связь с пилотом вышел сам Вольфф и сказал: «Льюис, машина плохая, мы знаем. Поезжай, пожалуйста».

«Самое лучшее в нашем сотрудничестве – это то, что мы можем быть совершенно откровенны друг с другом. А Тото – ну, он просто настоящий гонщик по своей природе. Так что он просто пытался меня подбодрить. У него такой вот способ подбадривать.

Мы всегда учимся на полученном опыте. И я со своей стороны тоже проанализировать те комментарии, которые дал, и то, в каком психологическом состоянии тогда находился. Мы постараемся подстроиться, чтобы улучшить ситуацию в будущем. И да, я чувствую поддержку команды», – рассказал Хэмилтон.

Тото Вольфф о своем обращении к Хэмилтону: «Порой бывают моменты, когда очевидно, что нужно успокоиться»