Гран-при Великобритании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Албон – 3-й

Теги результаты Гран-при Великобритании Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Сильверстоун
7 июля 2023 года
1-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.28,600 (25 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,448 (21)
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,489 (21)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,668 (20)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,680 (24)
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,719 (22)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,757 (24)
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,841 (24)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,871 (25)
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,058 (16)
11. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,091 (25)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,168 (22)
13. Пьер Гасли («Альпин») +1,228 (23)
14. Джордж Расселл («Мерседес») +1,274 (27)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,490 (21)
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,492 (27)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,524 (23)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,721 (19)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,785 (20)
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,991 (21)
 

Гран-при Великобритании-2023. Расписание трансляций

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Опять этот Албон на самовозке... Алонсо на этой машине титул еще в Бахрейне выиграл бы.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Twixoed
Албона в Феррари
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Фурсов
Как и ожидалось, Астоны на трассе со скоростными поворотами едут хорошо. Стролл кстати на своем лучшем круге по итогу первых двух секторов шел быстрее Алонсо, но запорол третий (в одном из поворотов оставил 4 десятых). Так что скорость есть. И вообще здесь похоже довольно плотно, маки/альпин/мерсы очень близки. Времена обоих мерсов на медиуме
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Это всего лишь 1 практика, но видишь 2 РБ на первых местах и тошнить уже начинает, как это надоело
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
похоже у мерсов начался театр превозмогания,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Ответ Twixoed
Албона в Феррари
Руководителем.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Ответ Дмитрий Фурсов
Как и ожидалось, Астоны на трассе со скоростными поворотами едут хорошо. Стролл кстати на своем лучшем круге по итогу первых двух секторов шел быстрее Алонсо, но запорол третий (в одном из поворотов оставил 4 десятых). Так что скорость есть. И вообще здесь похоже довольно плотно, маки/альпин/мерсы очень близки. Времена обоих мерсов на медиуме
Да, очень хорошо едут, 0.2 позади Уиляьмса. А вообще глупо по 1 практике судить, ни одна команда в 1-й практике не выкладывается чтобы показать лучшее время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий