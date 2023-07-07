Гран-при Великобритании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Албон – 3-й
Сильверстоун
7 июля 2023 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.28,600 (25 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,448 (21)
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,489 (21)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,668 (20)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,680 (24)
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,719 (22)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,757 (24)
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,841 (24)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,871 (25)
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,058 (16)
11. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,091 (25)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,168 (22)
13. Пьер Гасли («Альпин») +1,228 (23)
14. Джордж Расселл («Мерседес») +1,274 (27)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,490 (21)
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,492 (27)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,524 (23)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,721 (19)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,785 (20)
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,991 (21)
Гран-при Великобритании-2023. Расписание трансляций
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