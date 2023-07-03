Тото Вольфф о задержке с новым контрактом Хэмилтона: «Это никак не касается денег. Речь идет о будущем»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что команда не планирует объявлять о подписании нового контракта с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании.

По словам Вольффа, стороны близки к соглашению, но пока продолжают обсуждать некоторые детали соглашения, при этом не связанные с деньгами или продолжительностью контракта.

«Я по-прежнему вполне уверен (в успешном подписании контракта). Они хотят сделать все на высшем уровне, чтобы все было супер, проработать каждую детали. И иногда возникает ситуация, когда у вас уже все схвачено (но сделка не заключается).

Это вообще никак не касается обсуждения денег. Речь идет о будущем – что мы хотим сделать, чтобы все было правильно, чтобы все было оптимизировано?

Мы больше не обсуждаем деньги, продолжительность контракта и все в таком духе, нет, мы обсуждаем другие вещи.

На какой срок будет рассчитан новый контракт? Ну, на какое-то время будет. Британцы, говорят «пара», подразумевают число «два», а американцы под «парой» подразумевают «несколько». Длительность будет примерно такой», – рассказал Вольфф.

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1 комментарий

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Forever and Ever
Всегда дело в деньгах. Для кого эта лапша.
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