Тото Вольфф: «Мерседес» пока не представляет, почему темпа не было на Гран-при Австрии»
Тото Вольфф высказался о загадочно низком темпе «Мерседеса» на Гран-при Австрии.
Льюис Хэмилтон завершил заезд седьмым, Джордж Расселл – восьмым. Немецкая команда пропустила не только «Ред Булл» и «Феррари», но и по одному болиду «Макларена» и «Астон Мартин».
«Темпа сегодня не было.
Я бы сказал, это болезненно, потому что мы находились на подъеме, а теперь такой день.
Темпа не было, и пока мы не представляем, почему», – признался исполнительный директор «Мерседеса».
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