Тото Вольфф: «Мерседес» пока не представляет, почему темпа не было на Гран-при Австрии»

Тото Вольфф высказался о загадочно низком темпе «Мерседеса» на Гран-при Австрии.

Льюис Хэмилтон завершил заезд седьмым, – восьмым. Немецкая команда пропустила не только « » и « », но и по одному болиду «Макларена» и « ».

«Темпа сегодня не было.

Я бы сказал, это болезненно, потому что мы находились на подъеме, а теперь такой день.

Темпа не было, и пока мы не представляем, почему», – признался исполнительный директор «Мерседеса».

Льюис Хэмилтон: «Не ожидал скорости «Макларена» и такого медленного «Мерседеса»

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