Тото Вольфф: «Мерседес» пока не представляет, почему темпа не было на Гран-при Австрии»

Теги Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф высказался о загадочно низком темпе «Мерседеса» на Гран-при Австрии.

Льюис Хэмилтон завершил заезд седьмым, Джордж Расселл – восьмым. Немецкая команда пропустила не только «Ред Булл» и «Феррари», но и по одному болиду «Макларена» и «Астон Мартин».

«Темпа сегодня не было.

Я бы сказал, это болезненно, потому что мы находились на подъеме, а теперь такой день.

Темпа не было, и пока мы не представляем, почему», – признался исполнительный директор «Мерседеса».

Льюис Хэмилтон: «Не ожидал скорости «Макларена» и такого медленного «Мерседеса»

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8 комментариев

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DelNord
Диалоги Льюиса и Тото можно уже отдельно издавать. :)) Сегодня было даже трогательно. «Не едет… :( - Да, машинка не айс, но покатайся еще, пожалуйста».
Напомнило карикатуру про кубизм и квадратный обруч. «Чего ревешь? - Мой обруч не может кататься». :)
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Игорь Горшков
Ответ alex1382
не хуже чем у Астонов, но они не ноют
Середняк выбравшийся чуть выше, любое место в топ 10 считает успехом, че им ныть то. А тут чемпионская команда, у них традиции побеждать, а не доезжать в десятке.
+13
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+9
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Игорь Горшков
Да фигню спорол, тут местные аналитики и специалисты уже вынесли вердикт, Хэмильтон ноет просто так, а так все хорошо.
+10
-4
+6
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alex1382
Ответ Игорь Горшков
Да фигню спорол, тут местные аналитики и специалисты уже вынесли вердикт, Хэмильтон ноет просто так, а так все хорошо.
не хуже чем у Астонов, но они не ноют
+4
-2
+2
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alex1382
Ответ Игорь Горшков
Середняк выбравшийся чуть выше, любое место в топ 10 считает успехом, че им ныть то. А тут чемпионская команда, у них традиции побеждать, а не доезжать в десятке.
у Маков тоже традиция побеждать, но они рады и 5 месту
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Игорь Горшков
Ответ alex1382
у Маков тоже традиция побеждать, но они рады и 5 месту
Нынешний Мак к тому, с теми традициями, не имеет никакого отношения. Тут нет никого, у кого эти традиции есть.
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Alex Sin
Полностью согласен с Тото. Не их день. Посудите сами, темпа нет, Льюис плачет, слезы застят ясные очи и он мажет мимо белых линий. Получите и распишитесь, вам штраф. Ну ай яй яй а не день.
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